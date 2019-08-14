Arzum Onan ışığı böyle değerlendirdi

Instagram hesabını aktif olarak kullanan isimlerden Arzum Onan, genellikle vaktinin önemli bir kısmını ayırdığı heykel yapımı süreci ve bununla ilgili ortaya koyduğu eserleri takipçileriyle paylaşmaktan mutluluk duyuyor.

Onan’ın paylaşmaktan keyif aldığı başka bir konu ise oğlu Can ile çektirdiği fotoğraflar ve selfieler oluyor. Güzel ve başarılı isim geride bıraktığımız gün yine bu tarz bir paylaşıma imza attı ve çok sayıda beğeni aldı.

İşte Arzum Onan’ın; “Dün bu saatlerden… Güneşi uğurlarken, güzel ışık yakaladık” satırlarıyla paylaştığı o fotoğraf…





