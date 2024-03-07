Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ birlikte tatile mi gitti? Şaşırtan detay

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs'ta anlaşmalı olarak boşanmış ve ikili adliyeden el ele çıkmasıyla sosyal medyayı sallamıştı.

Aslantuğ daha sonra barışma ihtimali sorulunca Ünlü oyuncu, "Arzum Hanım ile hiçbir derdimiz yok. Evlat büyüttük birlikte... Bütün o yazılanlar uydurulmuş şeyler. Somut bir sebep yok. Psikolojik nedenler böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Yorgunluklar var, etkilendiğimiz süreçler, pandemiler var. Bir sürü bileşen var bu hayatta" demişti.

Tüm bu açıklamalardan sonra Arzum Onan Milano pozlarını paylaşarak dikkat çekti.

'Act Contemporary vesilesiyle gittiğimiz Milano’da bolca sanat, yemek, ve gezmeyle geçen uzun bir dump serisi olsun' notuyla pozlarını paylaşan Arzum Onan'ın fotoğraflara eski eşini etiketlediği dikkat çekti.

Takipçilerinin gözünden kaçmayan bu detay sonrası eski karı kocasın beraber tatile gitip gitmediği konuşulmaya başlandı. Ancak durumu fark eden Arzum Onan daha sonra etiketi kaldırdı.







