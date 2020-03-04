Arzum Onan, yaşadığı zorlukları anlattı

14 yıl önce oyunculuk kariyerini sonlandıran ve heykel sanatına yönelen Arzum Onan’ın, hayatın her alanında daha çok kadın sesine ihtiyaç olduğu düşüncesini vurguladığı heykellerden oluşan ’Kadın’ adını verdiği sergi, Antalyalı sanatseverlerle buluştu. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açılışı gerçekleştirilen sergi öncesinde sanatçı Onan, salonu dolduran sanatseverle kısa bir söyleşi yaptı. Söyleşide kadının sanattaki yeri ve sanata bakış açışını anlatan Onan, heykelin kendisi için 16 yıllık bir geçmişe dayandığını aktardı.

Kelimelerle arasının çok iyi olmadığını, bu nedenle heykel sanatıyla tanışmasının kendisi için büyük bir şans olduğunu ifade eden Arzum Onan, "Herhalde en büyük şansım, heykel sanatıyla tanışmam oldu. Yoksa kendimi başka türlü bu kadar güzel ve özgürce anlatamazdım" dedi.

Arzum Onan söyleşi sonunda sanatseverlerin sorularını da yanıtladı. Bir kadın sanatseverin, kadın olarak korkularının ve yaşadığı zorlukların neler olduğunu sorması üzerine Arzum Onan şunları söyledi: