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Asabi eş anlamlısı nedir? Asabi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı sözcüklere cümle içerisinde ya da cümleden ayrı olarak rastlamak mümkündür. Eş anlamlı kelimeler, anlam olarak aynı ya da benzer olan kelimeleri için kullanılır. Bu kelimelerden biri olarak karşımıza çıkan asabi kelimesinin eş anlamı nedir?

Asabi eş anlamlısı nedir? Asabi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sözcükler önemli bir iletişim aracıdır. Yüzyıllar boyunca kullanılarak kişilerarası ilişkileri düzenlemiş ve kültürlerin aktarılmasına öncülük etmiştir. Bu kullanım sonucunda dilin içerisindeki kelimelerde doğal bir süreç olarak çeşitli değişimler olmuştur. Yeni ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yeni kelimeler türetilmiştir. Bu türetme ya dilin kendi içerisinde gerçekleşmiştir ya da başka dillerden kelimeler alarak gerçekleşmiştir. Aynı zamanda dilin kendine ait kelimeleri arasında da zaman içerisinde kullanıma bağlı olarak anlamsal olarak değişimler de görülür.

Yaşanan değişimler sonunda dillerde, eş anlamlı kelimeler doğmuştur. Eş anlamlı kelimeler dilin kendi içerisinde bulunan sözcükleri arasında olabileceği gibi farklı dillerden gelmiş olan sözcüklerin arasında da görülür. Eş anlamlı sözcükler her ne kadar farklı yazılışlara sahip olsalar da aynı ya da benzer anlamları karşılayan sözcüklerdir. Türkçede sıklıkla bu tür kelimelere rastlamak mümkündür.

Bu tür kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine rahatlıkla kullanılabilir. Ancak kelimeleri seçerken mutlaka cümlenin bağlamına ve anlamına bakmak gerekir. Asabi kelimesi de eş anlamlılık gösteren bu kelimelerden biridir. Buna göre asabi eş anlamlısı olan kelime nedir?

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Asabi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Asabi kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Asabi sözcüğü Türk Dil Kurumuna (TDK) göre "sinirli bir biçimde olan, sinirli ve sinirsel" şeklinde tanımlanır.

Asabinin eş anlamlısı:

  1. Sinirli
  2. Sinirsel
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Asabinin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Asabi kelimesinin eş anlamı ile ilgili örnek cümleler ise şu şekildedir:

  • Uzaktan sinirli olarak gördüğüm o adamın aslında yumuşacık bir kalbi varmış.
  • Asabiyle alakalı bir problemi varmış da ondan doktora gidecekmiş, külahıma anlatsın!
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