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Aşağı Dünya Akhayat Obruğu: az bilinen bir doğa harikası

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 03.12.2020 11:20 | Son Güncelleme:
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Aşağı Dünya Akhayat Obruğu: az bilinen bir doğa harikası

Tarihi değerleri ve doğal güzellikleri bakımından zengin bir konuma sahip olan Mersin ilimizin Silifke ilçesi obrukları ve doğa harikası yapıları ile dikkat çekiyor. Bunlardan biri olan ve karstik oluşumuyla dikkat çeken 70 metre derinliğinde, 100 metre genişliğindeki Aşağı Dünya Akhayat Obruğu, çevresinde ve içinde barındırdığı yapılarla da hayran bırakıyor.

Mersin'de bulunan, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Cennet ve Cehennem obruklarından sonra Aşağı Dünya Akhayat Obruğu da ilçede gezip görülmesi gereken yerler arasında.

Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Kürşad Sayın, turizmin hem ülkelerin hem de bölgelerin kalkınmasında en önemli kaynak olduğunu belirterek, “İçinde bulunduğumuz bölgede bu değerler oldukça fazla ancak bunların tanıtımı yapılmamış, bilinmiyor. Aşağı Dünya Obruğu da tanıtımı yapılmayan, bilinmeyen yerlerdir biri. Obrukların yer altındaki suların karbondioksit ile birleşerek karbon asidi oluşturması ve yer altındaki kireç taşlarının erimesi ile mağaralar oluşuyor.

aşağı dünya akhayat obruğu silifke

Daha sonra mağaraların üzerindeki toprak çöktüğünde obruklar meydana geliyor. Obruklar turizm açısından önemli çekim noktalarıdır. Buraya gelen turistler kum, deniz, güneş turizminden farklı alanları gezmek istiyor. Gelen misafirlerin gezip görmesi için Aşağı Dünya Obruğu gibi alanların tanıtımını yapamadık. Buranın tanıtımı yapıldığında çok daha fazla insan bölgemize gelecek. Ayrıca otellerimizde 3-4 gecelik konaklamalar, 8-10 geceye yükselecek. Bölge turizminin gelişmesinde de çok büyük etkisi olacaktır” dedi.

aşağı dünya akhayat obruğu silifke

Mersin’in silifke ilçesindeki Aşağı Dünya Akhayat Obruğu'nun, çevresindeki birçok tarihi kalıntı ile birlikte turizme kazandırılması isteniyor.

Dr. Kürşad Sayın, bölgedeki alt yapı ve üst yapının geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Doğal değerler için gelen insanlar sırt çantasıyla, spor ayakkabıları ile gelip her yeri görmek istiyor. Bu yüzden yollarının yapılması, tabelaların konulması, tanıtım materyallerinin sağlanması, elektrik imkanının verilmesi gerekiyor. Eğer bu unsurları sağladığımızda obruklarımızın değeri daha artacak ve turizm kazandırılacaktır” diye konuştu.

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