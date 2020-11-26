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Aşağı Dünya Akhayat Obruğu’nun turizme kazandırılması isteniyor! Aşağı Dünya Obruğu nerede?

Hande Öztürk Hande Öztürk 26.11.2020 16:59 | Son Güncelleme:
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Aşağı Dünya Akhayat Obruğu’nun turizme kazandırılması isteniyor! Aşağı Dünya Obruğu nerede?

Mersin'in Silifke ilçesindeki Aşağı Dünya Akhayat Obruğu'nun, çevresindeki birçok tarihi kalıntı ile birlikte turizme kazandırılması isteniyor. Peki, görenleri hayran bırakan Aşağı Dünya Obruğu nerede?

Tarihi değerleri ve doğal güzellikleri bakımından zengin bir konuma sahip olan Silifke ilçesi saklı medeniyetlere ev sahipliği yapıyor. İlçe, obrukları ve doğa harikası yapıları ile dikkat çekiyor. Bunlardan biri olan ve karstik oluşumuyla dikkat çeken 70 metre derinliğinde, 100 metre genişliğindeki Aşağı Dünya Akhayat Obruğu, çevresinde ve içinde barındırdığı yapılarla da hayran bırakıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Cennet ve Cehennem obruklarından sonra Aşağı Dünya Akhayat Obruğu da ilçede gezip görülmesi gereken yer arasında gösteriliyor.

aşağı dünya obruğu

"BİLİNMEYEN YERLERDEN BİRİ..."

Karakabaklı Antik Kenti, Işıkkale, Kültesir ve Sinekkale gibi yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgede kiliseler, evler, kaleler, sarnıçlar, şarap ve zeytinyağı yapımı için kullanılan kalıntılar, Erken Bizans ve Doğu Roma dönemlerine ait ev tipleri de yer alıyor.

DHA'nın haberine göre; Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Kürşad Sayın, turizmin hem ülkelerin hem de bölgelerin kalkınmasında en önemli kaynak olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz bölgede bu değerler oldukça fazla ancak bunların tanıtımı yapılmamış, bilinmiyor. Aşağı Dünya Obruğu da tanıtımı yapılmayan, bilinmeyen yerlerdir biri. Obrukların yer altındaki suların karbondioksit ile birleşerek karbon asidi oluşturması ve yer altındaki kireç taşlarının erimesi ile mağaralar oluşuyor. Daha sonra mağaraların üzerindeki toprak çöktüğünde obruklar meydana geliyor. Obruklar turizm açısından önemli çekim noktalarıdır. Buraya gelen turistler kum, deniz, güneş turizminden farklı alanları gezmek istiyor. Gelen misafirlerin gezip görmesi için Aşağı Dünya Obruğu gibi alanların tanıtımını yapamadık. Buranın tanıtımı yapıldığında çok daha fazla insan bölgemize gelecek. Ayrıca otellerimizde 3-4 gecelik konaklamalar, 8-10 geceye yükselecek. Bölge turizminin gelişmesinde de çok büyük etkisi olacaktır" dedi.

akhayat obruğu

Dr. Kürşad Sayın, bölgedeki alt yapı ve üst yapının geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Doğal değerler için gelen insanlar sırt çantasıyla, spor ayakkabıları ile gelip her yeri görmek istiyor. Bu yüzden yollarının yapılması, tabelaların konulması, tanıtım materyallerinin sağlanması, elektrik imkanının verilmesi gerekiyor. Eğer bu unsurları sağladığımızda obruklarımızın değeri daha artacak ve turizm kazandırılacaktır" diye konuştu. Peki, Aşağı Dünya Akhayat Obruğu nerede?

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AŞAĞI DÜNYA OBRUĞU NEREDE?

Aşağı Dünya Obruğu Silifke ilçesinin 19 km kuzeyinde yerleşim kalıntılarının yer aldığı bir obruk olarak geçiyor. Mersin'deki Aşağı Dünya Obruğu 70 m derinliğe ve 100-150 m genişliğe sahip. Temelinde yerleşim kalıntılarının yanı sıra doğal ve insan yapımı mağaralar yer alıyor. Obruğun 400 m batısında ise Akhayat harabeleri bulunuyor. Bölgede ana kayaya oyulu merdivenler ile aşağıya doğru iniş yapılabiliyor. Akhayat harabelerinde kaya çıkıntısı üzerinde, küçük boyutlarda zeytinyağı üretim değirmeni tespit edildi ve alan 1993 yılında 1. derece doğal ve arkeolojit sit alanı ilan edildi.

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