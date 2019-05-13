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Asansör odasında korkunç intihar! Geriye sadece üç mektup kaldı

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HABER  | 13.05.2019 19:25 | Son Güncelleme

Bolu’da 26 yaşındaki genç, yaşadığı apartmanın asansör odasında silahla kendini vurarak intihar etti. Gencin intihar etmeden önce üç mektup bıraktığı belirlendi.

Asansör odasında korkunç intihar! Geriye sadece üç mektup kaldı

Olay, saat 18.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Uygur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın 1’inci katında yaşayan Oğuzhan Özmen (26), apartmanın en üst katında bulunan asansör odasında başına silahla ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan apartmandaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

3 MEKTUP BULUNDU

Özmen’in cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptıkları incelemede Özmen tarafından yazıldığı tahmin edilen kapalı zarflar içerisinde 3 adet mektup bulundu. Cesedin yanında bulunan mektupların savcılığın yapacağı incelemenin ardından açılacağı öğrenildi.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Oğuzhan Özmen’in intihar ettiğini duyan ailesi, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Özmen’in babası, bir yakınının yardımıyla olay yerindeki ambulansa götürülerek sakinleştirildi. Apartman sakinlerinin büyük panik yaşadığı olayda, binada yaşayanların tanıdıkları da endişeli bir şekilde olay yerine geldi. Yakınlarının sağ olduğunu görenler büyük mutluluk yaşadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu asansör odası intihar

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