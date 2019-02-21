MAGAZİN

Asayiş uygulamasına takılan Beyazıt Öztürk polislerle fotoğraf çektirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.02.2019 20:12 | Son Güncelleme

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, Sarıyer Baltalimanı'nda yapılan asayiş uygulamasında polisler tarafından durduruldu. Aracında arama yapılan Öztürk, ardından uygulama yapan polis ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Asayiş uygulamasına takılan Beyazıt Öztürk polislerle fotoğraf çektirdi

Sarıyer Armutlu Karakolu Asayiş ekipleri, Sarıyer Baltalimanı'nda asayiş uygulaması yaptı. Yoldan geçen araçları durduran ekipler ünlü Şovmen Beyazıt Öztürk’ün aracını durdurarak araçta arama yaptı. Uygulamada aracı aranırken araçtan inerek polislerle sohbet eden Öztürk, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kendisinin de polis çocuğu olduğunu hatırlatan şovmen Beyazıt Öztürk, “Ben bir polis çocuğu olarak onların neler yaptıklarını, neler çektiklerini iyi biliyorum Allah kolaylık versin hepsine. Hepsini çok seviyoruz. İyi ki varlar. Eksik olmayın” dedi. Ünlü şovmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polislerle tek tek selamlaşıp aracına bindi.

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