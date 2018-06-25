MAGAZİN

Asena'nın eşi kesenin ağzını açtı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2018 00:32 | Son Güncelleme

Oryantal Asena üç yıl aşk yaşadığı Hasan Dere ile Ekim 2017'de evlenip Almanya'ya yerleşmişti. Asena'nın eşinden aldığı hediye dudak uçuklattı.

Asena'nın eşi kesenin ağzını açtı

Dortmund'da lokantaları ve düğün salonları olan Hasan Dere eşine toplam 350 bin lira değerinde iki araç hediye etti. Birini 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aldı, diğerini doğum gününde. Asena ''Eşim sadece bana karşı değil, tüm aile üyelerine karşı çok cömert. Her şeyden önce gönlü zengin. Zaten benim parada pulda hiç gözüm yok'' diye konuştu.

--3581653

Hasan Dere ise evlilikleri ve eşi hakkında ilk kez konuştu: ''Asena'yı 'Tomb Raider'daki Lara Croft'a benzetiyorum. Onun gibi savaşçı ruhlu. Güçlüklerden yılmıyor, pes etmiyor, dimdik duruyor.Karadeniz kadını işte. Evde de müthiş, sıfır egosu var. Sanki şöhret değil. Bana çok güzel kadınlık yapıyor. İlişkimizde tüm kartlar açık. Birbirimize karşı dürüstüz, yalanımız dolanımız yok. Milyonlar da teklif etseler karımın artık sahnelere çıkıp dans etmesine izin vermem.''

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
Survivor'da Dominik'teki son konseyde kim elendi? Survivor Kıbrıs finaline kimler kaldı?Survivor'da Dominik'teki son konseyde kim elendi? Survivor Kıbrıs finaline kimler kaldı?
Survivor'da flaş gelişme! Acun Ilıcalı bombayı patlattı!Survivor'da flaş gelişme! Acun Ilıcalı bombayı patlattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asena Oryantal Asena

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Muharrem İnce: Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, sandıkları terk etmeyin

Muharrem İnce: Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, sandıkları terk etmeyin

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

Meral Akşener'den oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk açıklama!

Meral Akşener'den oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gonca Vuslateri'nin bikinili paylaşımı olay oldu!

Gonca Vuslateri'nin bikinili paylaşımı olay oldu!

Survivor'da Dominik'teki son konseyde kim elendi? Survivor Kıbrıs finaline kimler kaldı?

Survivor'da Dominik'teki son konseyde kim elendi? Survivor Kıbrıs finaline kimler kaldı?

Survivor'da flaş gelişme! Acun Ilıcalı bombayı patlattı!

Survivor'da flaş gelişme! Acun Ilıcalı bombayı patlattı!

Brigitte Nielsen 54 yaşında anne oldu

Brigitte Nielsen 54 yaşında anne oldu

Tuvana Türkay Londra'dan ev aldı

Tuvana Türkay Londra'dan ev aldı

35 kilo veren Özlem Türkad 'Fettan kadın rollerine hazırım'

35 kilo veren Özlem Türkad 'Fettan kadın rollerine hazırım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.