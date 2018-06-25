Asena'nın eşi kesenin ağzını açtı

Dortmund'da lokantaları ve düğün salonları olan Hasan Dere eşine toplam 350 bin lira değerinde iki araç hediye etti. Birini 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aldı, diğerini doğum gününde. Asena ''Eşim sadece bana karşı değil, tüm aile üyelerine karşı çok cömert. Her şeyden önce gönlü zengin. Zaten benim parada pulda hiç gözüm yok'' diye konuştu.

Hasan Dere ise evlilikleri ve eşi hakkında ilk kez konuştu: ''Asena'yı 'Tomb Raider'daki Lara Croft'a benzetiyorum. Onun gibi savaşçı ruhlu. Güçlüklerden yılmıyor, pes etmiyor, dimdik duruyor.Karadeniz kadını işte. Evde de müthiş, sıfır egosu var. Sanki şöhret değil. Bana çok güzel kadınlık yapıyor. İlişkimizde tüm kartlar açık. Birbirimize karşı dürüstüz, yalanımız dolanımız yok. Milyonlar da teklif etseler karımın artık sahnelere çıkıp dans etmesine izin vermem.''

