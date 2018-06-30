Asena Tuğal kano yaptı

Asena Tuğal kanoya merak sardı. Güzel oyuncu şu sıralar tek başına tatilde...
Nişanlısı nerede?
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Asena Tuğal, önceki gün Bodrum-Gümüşlük’te kano yaparken görüntülendi.
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Uzun süre kürek çeken ünlü oyuncu daha sonra muhabirlerle sohbet etti
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.Nişanlısı Şahin Irmak’ın film çekimleri nedeniyle kendisine eşlik edemediğini belirten Tuğal, “Şahin film çekimleri için şu an İstanbul’da. İlerleyen günlerde buraya gelecek, tatile beraber devam edeceğiz” dedi.
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Oyuncu Asena Tuğal 5 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Şahin Irmak ile 2015’te nişanlanmıştı.
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Çift nikahı “İşlerimiz yoğun” diyerek 3 yıldır erteliyor.
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