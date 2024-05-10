Avrupa'yı örnek gösteren BBP lideri Mustafa Destici '100 bin TL de verseniz yapan yok' dedi ve açıkladı: 'Afganlar çözüyor şu anda bu meseleyi'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici bugün bir dizi ziyaret için Sakarya'ya geldi. Belediyeleri ve ilçe teşkilatlarını ziyaret eden Destici'ye genel başkan yardımcılarının yanı sıra parti yöneticileri de eşlik etti. BBP'nin kazandığı Erenler Belediyesi'nde Başkan Şenol Dinç'i makamında ziyaret eden Destici, burada açıklamalarda bulundu.

Son yapılan yerel seçimler hakkında konuşan Destici, Sakarya'da 2 ilçe belediyesinin kazanılması nedeniyle başkanları ve partilileri tebrik etti. Destici, "Büyük bir zafer kazandılar. Kolay değil böyle bir ilçeyi kazanmak. Çünkü imkansızlıklar içinde bir seçim süreci geçiriyorsunuz. Karşınızda çok büyük maddi imkana sahip olan adaylar var, partilerin adayları var ve size fazla şans verilmiyor ama siz inanarak çalışıyorsunuz. Bu çok daha büyük ve kıymetli. Onun için ayrıca bir kere daha tebrik ediyorum ve alkışlıyorum" dedi.

"100 BİN TL DE VERSENİZ YAPMIYORLAR"

Emeğe dayanan hiçbir işte vatandaşların önemli bir kısmının çalışmak istemediğini ifade eden Destici, şunları söyledi:

“Vatandaş diyor ki 'Bize çoban lazım' Nereden alacaksın? Yok. Türkiye'de çobanlık yapan yok. 100 bin TL de verseniz yapmıyorlar. Afganlar çözüyor şu anda bu meseleyi. Tarlada çalışmak istemiyor. Pancar yolmak istemiyor, nohut toplamak istemiyor. Çay istemiyor. Fındık toplamak istemiyor. Pamuk toplamak istemiyor. Yani emeğe dayanan işleri yapmak istemiyor bizim insanlarımız. Mecbur bu işleri yapmak için ne yapacaksın? Dışarıdan işçi alacaksın. Bunu geçmişte Avrupa da yaptı. Bugün sen o konuma düşmüşsün. Burada yapılması gereken ne? Bunun kontrollü ve sayısı kadar alınması. Esas söylemek istediğim bu değil. Onun üzerinden İslam düşmanlığı yapılıyor."

"BURASI İSLAM DEVLETİ"

Mültecilerin gönderilmesinden yana olduğunu, 2011'li, 2012'li yıllarda ‘Burada tampon bölge kurulsun, bunlar Türkiye'nin içine alınmasın’ dediğini belirten Destici, "Ama bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Siz hiç Ukrayna savaşından sonra buraya yüz binlerce gelen mülteciyle ilgili, o İslam ülkelerinden gelenlere yapılan ırkçılığın yapıldığını gördünüz mü ? Ya da onların, Rusların dile getirildiğini gördünüz mü? Görmediniz. Ya da Afrika'dan gelen Hristiyanlarla ilgili bir şey söylendiğini gördünüz mü? Konu Müslüman olunca maalesef birileri kuduruyor ama ne kadar kudururlarsa kudursunlar burası İslam devleti. İslam ülkesi, Türk Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bir kere daha söylüyorum" dedi.

"TESETTÜRLÜ BİR HANIMEFENDİ GÖRDÜKLERİNDE NEREDEYSE SALDIRACAKLAR"

Muhalefeti de eleştiren Destici, "Yerel seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi işte başarı elde etti, büyükşehirleri kazandı, DEM ile işbirliği yaparak açık olmasa bile örtülü, İYİ Parti'den oy kayması bir sürü sebebi var. Şimdi direkt parti yönetimini ya da genel başkanını itham etmiyorum, onların bunda bir dahli olduğunu da düşünmüyorum ama maalesef tabanda öyle bir kitle var ki bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi de değil, bir kısmı Zafer Partili, bir kısmı başka bir parti, bakıyorsunuz, neredeyse Müslüman kelimesini konuşturmamaya çalışıyorlar. Yani tesettürlü bir hanımefendi gördüklerinde neredeyse saldıracaklar. İş şimdi bu noktaya gelmiş" ifadelerini kullandı.

"BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Bir belediye başkanının eşinin hastaneye gittiğinde görevli tarafından hakarete maruz kaldığını iddia eden Destici, yaşanan olaya sert tepki gösterdi. Destici, "Canımız sıkıldı dediğim mesele, biz buraya gelmeden önce belediye başkanımızın eşi hastaneye gidiyor ve hastanede sırf kılık kıyafetinden, tesettüründen dolayı bir mobbinge maruz kalıyor. Bir saldırıya maruz kalıyor. Bunu tabi ki buradan sonra hem Sağlık Bakanlığı'yla hem de İçişleri Bakanlığı'yla görüşeceğim. Yani kim bu hadsizliği, ahlaksızlığı yapmışsa elbette ki bunun bedelini ödeyecek. Yani bir kere daha söylüyorum. Bu ülkede biz başı açığıyla, kapalısıyla bir yaşayacağız, biriz ve beraberiz. Dolayısıyla hiç kimsenin başındaki örtüsünden, üzerindeki kıyafetinden dolayı bir kadına, bir hanımefendiye bu Türk İslam topraklarında hakaret etmesine, mobbing uygulamasına asla tahammül edemeyiz ve asla buna müsaade etmeyiz. Gereği neyse de yaparız. Onun için herkes aklını başına alsın. Böyle dolduruşlara falan da gelmesin" dedi.

Terörle mücadele hakkında da konuşan Destici, "Ülkemiz terörle mücadelesine başarılı bir şekilde devam ediyor. İçeride terörist kalmadı neredeyse. Şimdi Irak'la yapılan anlaşmayla o bölgeden de temizlenecek. Suriye'nin belli bölgelerinden temizlendi, belli bölgeleri duruyor. Oralardan da temizlenmesi lazım. Yani diyelim ki Urfa'nın Suruç ilçesinin karşısı Ayn el-Arab yani Kobani dedikleri yer. Niye orada PKK olsun ki yani? Hemen burnumuzun dibinde. Onun gibi sınırlarımızın ötesinde, hemen dibinde, bir terör varlığının Türkiye için cari ve en büyük tehdit olduğunu düşünüyorum. Buralarla ilgili elbette devletimizin hazırlığı var ve gereğini yapacaktır ama terör sadece askerin vereceği bir mücadele değildir. Terör sadece güvenlik boyutuyla verilecek bir mücadele değildir. Terör topyekun yapılacak bir mücadeledir ve terörün tüm unsurlarına karşı topyekun yapılacak bir mücadeledir" dedi.

"ANAYASA'YA SAYGILI OLACAKLAR"

DEM Partili belediye başkanlarının ülkenin bütünlüğüne ve milletin birliğine saygılı olmaları gerektiğini vurgulayan Destici, “Seçim geçti. PKK'nın siyasi uzantısı olduğu herkes tarafından bilinen DEM Partisi de birtakım belediyeler kazandı. Milletin tercihine saygılıyız ama o seçilen belediye başkanları da devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne ve milletin birliğine saygılı olacaklar. Anayasaya saygılı olacaklar, yasalara saygılı olacaklar. Yani daha ilk toplantılarında İstiklal Marşı okunmasını reddederlerse, daha ilk toplantıda meclisten Türk Bayrağı'nı çıkarırlarsa, tabeladaki Türkiye Cumhuriyeti yazısını kaldırırlarsa, teröristlerin heykellerini dikerlerse o koltuklarda onları bu devlet oturtturmaz ve oturtturmamalıdır. Çünkü oturtturmaya devam ederse onlar devlete, ülkeye, seçildikleri şehre değil, PKK'ya, terör örgütüne hizmet ederler. Aralarına mesafe koysunlar, koparsınlar bağlarını terör örgütüyle, kim seçilmişse o yönetsin ama koymuyorsa o zaman kayyum atanmasından daha doğal bir şey yoktur" ifadesini kullandı.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Yeni anayasa ile ilgili de konuşan Destici, "Yeni, sivil, demokratik bir anayasadan yanayız. Ve artık Türkiye 1980 darbecilerinin yaptırdığı 82 cunta anayasasından tamamıyla kurtulmalıdır. Sivil siyaset, meclis ve meclis dışı bir bütün olarak yeni sivil, demokratik, hukukun üstünlüğüne dayanan ve milletin inançları, değerleri ve kültürüne uyuşan bir anayasayı yapmak zorundadır" dedi.

Sokak köpekleri hakkında da açıklamalarda bulunan Destici, "Önceliğimiz barınaklardır, kısırlaştırmadır. Bunları yapıyoruz ama yine elbette ki hastalıklı olanlar, aşırı saldırgan olanlar yine belediyelerimizin veterinerleri gözetiminde onlarla ilgili de gerekli tedavi ve diğer işlemler de yapılmaktadır. Biz sözümüzü verdik ve bizde olan belediyelerde sokak köpeklerinden temizleyeceğiz ve vatandaşlarımızı bu anlamda da huzura erdireceğiz. Gerekiyorsa yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Meclis ivedilikle bu yasal düzenlemeyi yapmalı. Daha önce yapılan, maalesef hayvan hakları diye meclisten geçirilen kanunun belli maddeleri maalesef mama lobilerinin yaptığı faaliyetlerle yasalaştığını bugün daha iyi anlıyoruz. Dolayısıyla da yeni bir yasal düzenlemeye bu konuda da ihtiyaç olduğunu söylüyorum" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





