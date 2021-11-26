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Asfalt lakabıyla tanındı! Asfalt Osman kimdir? İşte İzmir Belediye başkanı Osman Kibar’ın hayatı...

26.11.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de Deprem Konutları Teslim Töreni’nde yaptığı konuşmasında, “Şehri çamur deryasından kurtarıp modern yollara kavuşturan, verdiği her sözü tutan Asfalt Osman gibi efsane isimlerin İzmir'ini bugünkü acıklı haline getirenleri de sizlerin takdirine havale ediyorum.” sözlerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinden sonra Asfalt Osman’ın hayatı merak konusu oldu. İşte Asfalt Osman lakabıyla tanınan İzmir Belediye başkanı Osman Kibar’ın hayatı...

Asfalt lakabıyla tanındı! Asfalt Osman kimdir? İşte İzmir Belediye başkanı Osman Kibar’ın hayatı...

Osman Kibar, 1909 tarihinde Selanik’te doğdu. İş insanı ve siyasetçi olarak hayatına devam eden Osman Kibar, İzmir Belediye başkanı olarak 1964-1973 yılları arasında görev yaptı. Onun görevinin sona ermesinden sonra İhsan Alyanak belediye başkanlığı görevine getirildi.

LAKABINI İŞLERİNDEN SONRA ALDI

İstanbul'da Fevziye Okulunu bitirdikten sonra, Robert Kolej'den mezun oldu. 1930 yılında İzmir’e taşındı ve burada ticaret hayatına atıldı. Zeytinyağı, sabun ve gliserin ticareti yaptı. 1 Aralık 1951'de, kurulmasında öncülük yaptığı Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda ilk başkanlığını üstlendi. Tarihler 1946’yı gösterdiğinde politikaya atıldı.

Demokrat Parti'nin İzmir ve Ege kuruluşlarında görev aldı ve İzmir il Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1964 yılında İzmir Belediye Başkanlığı'na seçildi, bu görevi dokuz yıl sürdürdü. Başkanlığı sırasında İkiçemelik, Hatay ve Mithat Paşa Caddeleri gibi İzmir'in ana yol güzergahlarını açtığı ve İzmir'in tüm yollarını asfaltlattığı için kendisine "Asfalt Osman" lakabı takıldı. Bu lakabın verilmesinde İzmir’in yerel gazetelerinden biri olan Yeni Asır’ın muhabiri Necat Yada’nın “Kibardı, asfalt oldu” haberi etkili oldu. Ayrıca İzmir Körfezi'nin temizlenmesi ve ihyası için Büyük Kanal projesini ilk tasarlayan ilk isim de Osman Kibar’dı.

ADI İZMİR’DE PEK ÇOK NOKTAYA VERİLDİ

Tam bir spor aşığı olan Osman Kibar, Altınordu Futbol takımını destekliyordu. 4 Mart 1986 yılında kanser hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu. İzmir’de pek çok okuş, spor salonu, park, tünel ve vapur gibi noktaya Osman Kibar’ın adı verildi.

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İzmir
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