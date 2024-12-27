Asgari ücret yorumu tepki çeken Oytun Erbaş 'Fakir yaşamı' öve öve bitiremedi! Şimdi de hastalıkları önlüyor diyerek peş peşe sıraladı

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret net 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Bu rakam tartışmaları beraberinde getirirken en dikkat çeken yorum Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan geldi.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Oytun Erbaş; 'Kuru fasulyede de protein, ette de protein var. Onun için mütevazılığı öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok. Bakın asgari ücret 50 de olsa 50 verin, yine 50 harcar insanlar. 100 verin, 100 harcarlar. Bunun sonu yok ki.' yorumuyla tepki çekti.

Oytun Erbaş kendisine gelen eleştirilere dayanamadı ve sosyal medya üzerinden bir video yayınlayarak açıklama yaptı. Erbaş şimdi de ''Evet mütevazı hayatı seviyorum. Bir dilim ekmek, biraz çorba, en sevdiğim kuru fasulye, simit-ayran, bir tane kanepem var, bir tanede kaşık çatalım var. Bu şekilde laboratuvarda otizm çalışmaya devam ediyorum, ilaç denemeye devam ediyorum. Soğuk sıcak fark etmiyor. Zor şartlarda çalışıyorum. O nedenle hep şunu söyleyeceğim. Fakir tip yaşamak ve mütevazı yaşamak çok önemli çünkü obeziteyi önlüyor, diyabeti önlüyor, kanseri de ölüyor, alzheimerı da önlüyor.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Devir mütevazılık devri. Çünkü bütün dünyaya bu yayılıyor. Dünya büyük bir pahalılık ve enflasyon sarmalından geçiyor. O nedenle devir az harcama, mütevazılık ve küçük hayatlar devri.. Ben böyle yaşamaya devam edeceğim.'' ifadelerini kullandı.