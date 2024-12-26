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Erkeklerin favorisi Philips OneBlade Yılın Son Fırsatları'na özel en dip fiyatta
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Erkeklerin favorisi Philips OneBlade Yılın Son Fırsatları'na özel en dip fiyatta

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
25.12.2024 14:42
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Çok satanlar listesinde zirvede yer alan Philips OneBlade QP2724/20 Tıraş Makinesi bugüne özel kaçırılmayacak bir fiyatla satışa sunuldu. Erkeklerin kullanım kolaylığından ve pratikliğinden övgülerle söz ettiği bu ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

Her sabah tıraş olmak, kimileri için rutin bir ihtiyaç, kimileri için ise tarzının bir göstergesi. Ancak doğru bir tıraş makinesiyle bu rutin, zahmetli bir görev olmaktan çıkıp keyifli bir deneyime dönüşebilir. Philips OneBlade QP2724/20, hibrit tasarımıyla sakalınızı şekillendirme ve tıraş etme konusunda yepyeni bir standart sunuyor. Islak ya da kuru tıraş seçeneği, hızlı şarj özelliği ve çift taraflı bıçaklarıyla ürün, her zaman yanınızda olmaya hazır. Üstelik şimdi, Yılın Son Fırsatları kapsamında özel bir indirimde! Kişisel bakımınızı bir üst seviyeye taşımak için mükemmel olan bu fırsatı kaçırmayın.

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Philips OneBlade QP2724/20 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi

Philips OneBlade QP272420 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi

Hafif yapısıyla günlük işlemlerde oldukça rahatlatan Philips OneBlade QP2724/20 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi, sakal tıraşı ve düzeltmede yeni bir çığır açıyor. Hibrit tasarımı sayesinde sakalınızı istediğiniz uzunlukta düzeltip tıraş edebilir, net hatlar ve kenarlar oluşturabilirsiniz. Yüzünüzde istediğiniz tarzı yakalamanız için ayarlanabilir taraklarının yer aldığı tıraş makinesi hem ıslak hem kuru tıraş imkanı sunuyor. Çift taraflı bıçağı sayesinde hızlı ve kolay tıraş yapabileceğiniz hibrit makine ayrıca hızlı şarj özelliği ile her zaman kullanıma hazır!

Kullanıcılar ne diyor?

"Tam bir fiyat performans cihazı. Başlıklarının değişebiliyor olması ömrünü uzun kılıyor. Islak kullanılıyor olması da çok faydalı. Kuru şekilde ya da tıraş köpüğüyle , ıslak kullanıma göre daha iyi performans verdiğini söyleyebilirim. Şarjı da gayet yeterli. Tek şarjla defalarca tıraş olabilirsiniz."

"Hem tasarımı şık hem de kullanımı oldukça pratik. Özellikle cildi tahriş etmeden tıraş yapabilmesi benim için büyük bir artı. Misket limonu yeşili ve kömür grisi renk kombinasyonu da çok modern ve güzel görünüyor. Şarj süresi oldukça yeterli, tam şarj ile birkaç kez kullanabildim. Kesim performansı gayet iyi; sakal şekillendirme ve kısa kesimlerde tam istediğim sonucu alıyorum. Genel olarak çok memnunum, herkese tavsiye ederim!"

Ürünü İncele

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Bu içerik 26 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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