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Yılın Son Fırsatları'na özel Husky Anapurna Uyku Tulumu'nun fiyatı düştü
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Yılın Son Fırsatları'na özel Husky Anapurna Uyku Tulumu'nun fiyatı düştü

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
27.12.2024 16:38
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Kamp tutkunları için müjde! Doğa ile iç içe geçireceğiniz soğuk günlerde, en büyük ihtiyaçlarınızdan biri haline gelecek uyku tulumu arayışınız varsa Husky'nin Anapurna uyku tulumuna mutlaka bir göz atmalısınız. Soğuk hava koşullarında mükemmel yalıtım ve sıcaklık sunarak kamp deneyiminizi zirveye taşıyacak bu uyku tulumu Yılın Son Fırsatları'na özel 1310 TL indirimle satışta, işte detaylar!

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Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimler burada!

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Kamp tutkunlarının favorilerinden: Husky Anapurna -28C Uyku Tulumu

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Husky Anapurna, soğuk hava koşullarında konforlu bir uyku deneyimi sunmak için tasarlanmış yüksek performanslı bir uyku tulumu olarak karşımıza çıkıyor. -28℃'ye kadar olan en ekstrem sıcaklık koşullarında bile rahat bir uyku sağlıyor. Hem hafif hem de iyi bir ısı tutma kapasitesine sahip yalıtım malzemesinden oluşan uyku tulumu, suya dayanıklı dış kumaş ile kaplı. Bu sayede hafif yağmurlu veya nemli ortamlarda da koruma sağlıyor. Dağcılık ve kamp gibi aktiviteler için birebir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ciddi soguk hava şartlarına uygun güzel bir ürün. Kış mevsiminde dağcılık ve kampçılıkla uğraşan kişiler gönül rahatlığıyla alabilir. Ben Karadeniz yaylalarında kullandım ve kendisine minnettar kaldım. Teşekkür ve tavsiye ederim."

  • "Ürün gayet güzel; sadece high comfort derecesi -4, low comfort -10."
Ürünü İncele

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Bu içerik 27 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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