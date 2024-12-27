Yılın Son Fırsatları'na özel Husky Anapurna Uyku Tulumu'nun fiyatı düştü

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Kamp tutkunlarının favorilerinden: Husky Anapurna -28C Uyku Tulumu

Husky Anapurna, soğuk hava koşullarında konforlu bir uyku deneyimi sunmak için tasarlanmış yüksek performanslı bir uyku tulumu olarak karşımıza çıkıyor. -28℃'ye kadar olan en ekstrem sıcaklık koşullarında bile rahat bir uyku sağlıyor. Hem hafif hem de iyi bir ısı tutma kapasitesine sahip yalıtım malzemesinden oluşan uyku tulumu, suya dayanıklı dış kumaş ile kaplı. Bu sayede hafif yağmurlu veya nemli ortamlarda da koruma sağlıyor. Dağcılık ve kamp gibi aktiviteler için birebir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ciddi soguk hava şartlarına uygun güzel bir ürün. Kış mevsiminde dağcılık ve kampçılıkla uğraşan kişiler gönül rahatlığıyla alabilir. Ben Karadeniz yaylalarında kullandım ve kendisine minnettar kaldım. Teşekkür ve tavsiye ederim."

"Ürün gayet güzel; sadece high comfort derecesi -4, low comfort -10."

[ ](Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.)

Bu içerik 27 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.