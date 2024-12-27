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Kullananların öve öve bitiremediği Stanley'in çok satan o termosu indirime girdi
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Kullananların öve öve bitiremediği Stanley'in çok satan o termosu indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
27.12.2024 09:57
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Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor. Son güne özel Stanley'in klasik serisinin çok satan termosu da indirime girdi. Kullananların öve öve bitiremediği termosu kaçırmamak için acele edin, işte detaylar...

Soğuk kış aylarında, dışarıda geçirdiğiniz vakitlerde; ofiste, yolculukta, sporda, kampta sıcacık içeceğinizi yudumlayıp hem içinizi ısıtmak hem de gününüzü daha keyifli kılmak isterseniz doğru yerdesiniz. Her an yanınızda olup size keyifli sıcacık içecek yaşatacak Stanley'in klasik serisinin çok satan termosu Yılın Son Fırsatları'nın son gününde indirime girdi. Fiyatlar artmadan, stok tükenmeden acele edin.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimler burada!

Stanley termoslardaki indirimlerin tamamını görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Çok satanlarda birinci: Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos

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Dayanıklılığı ve performansıyla öne çıkan Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos; sıklıkla kamp, doğa yürüyüşleri ve günlük kullanımlar için tercih ediliyor. Paslanmaz çelik yapısı sayesinde hem dayanıklı hem de korozyona karşı dirençli. Bu özellik, termosun uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Vakumlu yalıtım teknolojisi, sıcak ve soğuk içeceklerin uzun süre ideal sıcaklıkta kalmasını sağlamakta etkili. Sıcak ve soğuk içeceklerin 24 saate kadar sıcaklığını koruyabiliyor. Sızdırmaz kapağı taşırken akma riskini azaltıyor. Kapağı bardak olarak da kullanılabiliyor. Geniş ağızlı tasarımı sayesinde içini temizlemek oldukça kolay. Bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Vaadini yerine getiriyor, yalıtım çok iyi, sağlam, düşme falan vız geliyor."

  • "Gayet kullanışlı ve ısıyı iyi tutuyor."

  • "Klasik Stanley kalitesi bir çok farklı modelini halihazırda kullanmaktayım 1 litre ihtiyacım olduğu için almıştım. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

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Bu içerik 27 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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