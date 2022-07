Asgari ücret zammı sonrası Ebru Polat'tan olay paylaşım! "Sanmayın ki her şey harika olacak..."

Asgari ücrete gelen ara zammın açıklanmasıyla birlikte, ünlü şarkıcı Ebru Polat'ın paylaşımı dikkat çekti. Instagram hesabından her fırsatta paylaşım yapan güzel şarkıcı, özel hayatına yönelik pozlarıyla da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. İşte Ebru Polat'ın o paylaşımı...

ASGARİ ÜCRET PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı asgari ücret paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

Asgari ücrete gelen zam sonrası paylaşımda bulunan Polat, "Asgari ücret net olarak 5 bin 500 TL ancak brüt olarak 6 bin 471 lira. Yani işveren, sigorta primi ve işsizlik sigortası primi hariç 6 bin 471 lira ödemek zorunda. İşverenin ödemek zorunda olduğu SGK primi 1003 lira, işsizlik sigortası primi ise 129 lira. Tüm bunların toplamıyla asgari ücretin işverene maliyeti 7 bin 603 lira.

Benlik sıkıntı yok ben zaten çalışanlarıma asgari ücret vermiyordum daha fazla veriyorum fakat asgari ücret arttığında sanmayın ki her şey harika olacak. Her şeye daha da zam gelecek. Zam yerine her şeyde indirime gidilse daha iyi olurdu." dedi.