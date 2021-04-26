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Ashley Cain'in 8 aylık bebeği hayatını kaybetti

26.04.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MTV'de yayınlanan İngiliz reality şovu Ex on the Beach ile şöhrete kavuşan Ashley Cain, bebeğini kaybettiğini duyurdu.

Ashley Cain'in 8 aylık bebeği hayatını kaybetti

İngiltere'de katıldığı Ex on the Beach reality şovuyla popüler olan Ashley Cain'in bir süredir tedavi görmekte olan minik bebeği Azaylia hayatını kaybetti.

Cain, sosyal medyada Instagram'dan yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu.

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Ashley Cain, paylaşımında "Cennette huzur içinde uyu prenses... Cennette sana kavuşana hep kalbimde olacaksın" yazdı.

Azaylia'nın annesi Safiyya da paylaşımıyla herkesi ağlattı.

Safiyya "Sen benim meleğimsin, huzur içinde uyu bebeğim, daima kalbimde olacaksın" yazdı. Azaylia Daimond Cain'e daha 8 haftalıkken lösemi teşhisi konmuştu.

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Ailesi o zaman yaptığı açıklamada "Löseminin yanı sıra Azaylia'nın dalağında, midesinde, akciğerlerinde ve böbreklerinde tümörler var" demişti.

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Kemoterapiyle umut arayan ailenin çabaları sonuç vermemiş ve Azaylia'nın hastalığı geçen mart ayında yeniden nüksetmişti.
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Hemen hastaneye yatırılan minik bebeğin tedavisinin sonuç vermediği ve Azaylia'nın daha 1 yaşına bile basmadan 8 aylıkken hayatını kaybettiği açıklandı.


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