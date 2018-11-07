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Ashley Graham kilosunu koruyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.11.2018 10:26 | Son Güncelleme

Dünyanın en ünlü büyük beden modeli Ashley Graham, ara vermeden çalışmaya tam gaz devam ediyor. Zayıfladığı yönünde eleştiriler alan Graham aslında büyük beden olmak için var olan görüntüsünü koruyor

Ashley Graham kilosunu koruyor!

Katıldığı bir etkinlikteki görüntüsü nedeniyle "hem büyük beden kadınların sözcüsü olarak tanındı, hem de onlara ihanet etti" diye eleştirilen Ashley Graham, görev aldığı katalog çekiminde görüntülendi.

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Malibu plajında nenk renk, desen desen bikini ve mayolarla poz veren Graham'ın aslında kendisine şöhret getiren görüntüsünü koruduğu da dikkat çekti.

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Sports Illustrated dergisine kapak olmayı başaran tek büyük beden olan Ashley, hem kıvrımlı hem de fit olunabileceğini bir kez daha kanıtladı.

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Graham, Hollywood Life'a verdiği röportajda, insanların sürekli kilosu ve vücuduyla ilgili yorum yapmalarından bıktığını söylemişti.

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Film yapımcısı Justin Ervin ile evli olan Ashley Graham, moda dünyasında büyük beden kadınların da temsilcisi. Tarihi boyunca hep zayıf modellere yer veren Sports Illustrated bikini özel sayısına kapak pozu veren ilk büyük beden model aynı zamanda.

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"Bedensel pozitivizm" akımının da temsilcilerinden biri olarak tanınan Graham, mayo, bikini ve iç giyim firmaları için koleksiyon da tasarlıyor.


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