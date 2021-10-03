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Ashley Graham sınırları aştı! Yatakta iç çamaşırsız poz

03.10.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden model Ashley Graham, yakın zamanda ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıklamıştı. Graham iddialı pozlarıyla dikkat çekerken son paylaşımı bazı takipçilerini rahatsız etti.

Ashley Graham sınırları aştı! Yatakta iç çamaşırsız poz

Podyumda ve moda camiasında kalıpları kıran ve ‘Bedensel pozitivizmin’ öncüsü olan Ashley Graham ikinci çocuğuna hamile. Hamileliğini çıplak pozlarıyla paylaşan ve neredeyse her gün bir çıplak pozunu sosyal medyada sunan büyük beden model sınırları zorlamayı seviyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda spor sütyeni sayesinde göğüslerinin koşarken yüzüne çarpmadığını dile getiren Ashley Graham bu tarz özel detaylarla takipçilerini hayrete düşürüyor. Son dönemde hem tatil hem de iş hayatı için gezen Graham bir yatak pozuyla dikkat çekti.

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İç çamaşırı tercih etmediği bir pozunu paylaşan Graham'ın takipçileri artık bu tarz paylaşımların dozunu kaçırdığını söyledi.

Ekran Alıntısı

Yatakta yarı oturur pozisyondaki bir halini takipçilerine sunan Graham ise bu tarz eleştirileri umursamıyor. Ünlü model özellikle çıplak pozlarını paylaşmaya devam ediyor.


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Ashley Graham
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