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Ashley Graham tül elbisesine hakim olamadı! Kapatmaya çalıştı ama...

19.09.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden Ashley Graham şu sıralar moda haftalarının da aranan isimlerinden. Yoğun tempoda çalışan Graham bir parti çıkışı görüntülendi. Güzel model iddialı kıyafetinin kontrolünü kaybetti.

Yönetmen Justin Ervin ile evliliğinden üç yaşında bir oğlu ve 1.5 yaşında ikizleri olan, kıvrımlı model Ashley Graham, son dönemde podyumların aranan isimlerinden. 'Beden olumlaması' akımını gündeme getirten ilk isimlerden olan 35 yaşındaki ünlü isim gençliğinde kıvrımları yüzünden zorbalığa maruz kalsa da artık özgüvenli ve iddialı...

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"Kalçalarımın birbirine sürtündüğünün, göbek yağlarımın kot pantolonumun üzerinden taştığının, kollarımın kız arkadaşlarımdan daha büyük olduğunun farkındaydım. Bunları sorun etmeden, kendine güvenerek yaşamak ve çalışmak için yıllarca sektörde büyük bir çaba sarf ettim" diyen güzel model Valentino Moda Haftası'nın partisine eşiyle geldi.

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Dünyanın en seksi kadını seçilen model siyah tül elbisesiyle zor anlar yaşadı. Eteği açılmasın diye çaba gösteren Graham bir süre sonra pes etti ve frikik vermekten de kurtulamadı.

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