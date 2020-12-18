Ashley Graham üstsüz poz verdi kocası paylaştı

Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham'ın ve eşinin Instagram hesabından yayınladığı kareler olay oldu.

Kıvrımlı hatlarıyla bikini ve iç çamaşırı modeli olarak da kendini kabul ettiren Graham eşi için soyundu.



Üstsüz pozlar veren ünlü modelin eşi ise bu kareleri paylaştı.

Justin Ervin bu pozları ise bir iş için çekti. tarafından Hamptons'daki Shou Sugi Ban House'da çekilen seksi ve samimi bir fotoğraf çekimi için poz veren Ashley Graham hayal gücüne çok az şey bıraktı.



2010 yılından beri yönetmen Justin Ervin ile evli olan ve zaman zaman iddialı fotoğraflarını yayınlayan model, geçtiğimiz günlerde de duş sonrasında çıplak bir şekilde selfie çekmiş ve bunu Instagram'da yayınlamıştı.



