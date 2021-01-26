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Aşı gönüllüsü olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandı iddiası! Çağla Şıkel'den açıklama

26.01.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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Aşı gönüllüsü olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandı iddiası! Çağla Şıkel'den açıklama

Koronavirüs aşısı için gönüllü olan Çağla Şıkel'den son dakika haberi geldi. Ünlü sunucunun koronavirüse yakalandığı iddiası gündem oldu. Çağla Şıkel'in küçük oğlunun da koronavirüs olduğu iddia edildi. Ünlü sunucu 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programına ara vermek zorunda kaldı. Şıkel'den flaş açıklama geldi.

Aralık ayında koronavirüs aşısı için gönüllü olan manken ve sunucu Çağla Şıkel'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Şıkel'in küçük oğlu Uzay'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı.

Şıkel kısa süre önce gönüllü olduğunu duyurmuş ve "Bana yapılan aşı da olabilir plasebo (gerçek olmayan) da olabilir" demişti.

FOX TV'de ekrana gelen 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programının sunuculuğunu üstlenen Şıkel'in ilk etapta 15 gün programa çıkamayacağı öğrenildi. Bu iddialardan sonra Şıkel açıklama yaptı. Programa ara veren Şıkel yanlış anlamaları düzeltti ve negatif olduğunu sadece temaslı olduğunu söyledi.

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Şıkel, aşının ikinci dozunu bu hafta içerisinde olacaktı. Ünlü manken, gönüllü olduktan sonra, "3. faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum. Koronadan korkun, aşıdan değil" demişti.

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'AŞI DA OLABİLİR PLESEBO DA...'

Çağla Şıkel açıklamasında şunları söylemişti: "Yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğunu düşündüm... Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan 'Çin aşısı Faz 3 çalışmalarına Sağlık Bakanlığımıza başvurarak gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim. Bana yapılan aşı da olabilir plasebo (gerçek olmayan) da olabilir. Şu an bunu doktorlarımız dahil kimse bilmiyor. Çünkü sistem tüm dünyada böyle işliyor. Sonucunu, Faz 3 çalışması sonuçlandığında herkes gibi bende öğrenmiş olacağım. Öncelik sağlık çalışanımız ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızken, benim aşı olmam söz konusu değildir. Aslında bence siz benim aşı olup olmadığıma değil de, cesaretime inanamadınız." (SnobMagazin)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
demekki gönüllü olarak yaptırdığı aşı vitaminmiş...
sen kimsin be. hayatınız şov.
çok da umrumda Sadece Allah şifa versin

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