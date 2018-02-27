'Aşık olmadım' diyen Kural'a yaylım ateşi!

Sıla'nın özellikle kadın hayranları oyuncuyu Twitter'da adeta topa tuttu..
Sosyal medyada Ahmet Kural'a yaylım ateşi!
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Takvim'de yer alan habere göre, "Aşka inandım; ama hiç aşık olmadım" diyen Kural, popçunun hayranlarını kızdırdı.
Çapkın oyuncu ayrılıktan günler sonra sarf ettiği sözlerle, 'kural hatası' yaparak sosyal medyada tepki çekti.
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Daha önce Sıla'ya aşkla bakarken çekilen fotoğrafıyla sosyal medyaya damgasını vuran ünlü oyuncu, bu sözleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu.
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Sıla'nın özellikle kadın hayranları oyuncuyu Twitter'da adeta topa tuttu..
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*İşte ayrılık acısını sindiremeyen klasik Türk erkeğinin son çırpınışları.
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*Bundan sonra benim için tek gerçek aşk Safiye ile Faik'in aşkıdır.
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*Demek ki gözler de yalan söylermiş!
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*Peki o bakışlar, trene miydi acaba?
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*Sıla bunun üzerine güzel bir şarkı yazar artık.
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*Sıla seni terk etmekte ne kadar haklı olduğunu görmüş oldu!
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