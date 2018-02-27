MAGAZİN

'Aşık olmadım' diyen Kural'a yaylım ateşi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2018 14:57 | Son Güncelleme

Sıla ile 1 yıllık aşkı geçtiğimiz ay biten Ahmet Kural, önceki gün talihsiz bir açıklamada bulundu.

Sıla'nın özellikle kadın hayranları oyuncuyu Twitter'da adeta topa tuttu..

Sosyal medyada Ahmet Kural'a yaylım ateşi!

1 / 23

Takvim'de yer alan habere göre, "Aşka inandım; ama hiç aşık olmadım" diyen Kural, popçunun hayranlarını kızdırdı.

Takvim'de yer alan habere göre, "Aşka inandım; ama hiç aşık olmadım" diyen Kural, popçunun hayranlarını kızdırdı.
Çapkın oyuncu ayrılıktan günler sonra sarf ettiği sözlerle, 'kural hatası' yaparak sosyal medyada tepki çekti.
2 / 23

Daha önce Sıla'ya aşkla bakarken çekilen fotoğrafıyla sosyal medyaya damgasını vuran ünlü oyuncu, bu sözleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Daha önce Sıla'ya aşkla bakarken çekilen fotoğrafıyla sosyal medyaya damgasını vuran ünlü oyuncu, bu sözleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu.
3 / 23

Sıla'nın özellikle kadın hayranları oyuncuyu Twitter'da adeta topa tuttu..

Sıla'nın özellikle kadın hayranları oyuncuyu Twitter'da adeta topa tuttu..
4 / 23

*İşte ayrılık acısını sindiremeyen klasik Türk erkeğinin son çırpınışları.

*İşte ayrılık acısını sindiremeyen klasik Türk erkeğinin son çırpınışları.
5 / 23

*Bundan sonra benim için tek gerçek aşk Safiye ile Faik'in aşkıdır.

*Bundan sonra benim için tek gerçek aşk Safiye ile Faik'in aşkıdır.
6 / 23

*Demek ki gözler de yalan söylermiş!

*Demek ki gözler de yalan söylermiş!
7 / 23

*Peki o bakışlar, trene miydi acaba?

*Peki o bakışlar, trene miydi acaba?
8 / 23

*Sıla bunun üzerine güzel bir şarkı yazar artık.

*Sıla bunun üzerine güzel bir şarkı yazar artık.
9 / 23

*Sıla seni terk etmekte ne kadar haklı olduğunu görmüş oldu!

*Sıla seni terk etmekte ne kadar haklı olduğunu görmüş oldu!
10 / 23

11 / 23

12 / 23

13 / 23

14 / 23

15 / 23

16 / 23

17 / 23

18 / 23

19 / 23

20 / 23

21 / 23

22 / 23

23 / 23

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sıla ahmet kural

En Çok Okunan Haberler

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var

Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bir yıl beraber vakitler geçirdiğin bir kadına ilişki bittiğinde aşık deyildim demek hehehehe çok komiksin ya gülerim deli kanlı olacaksın deliler gibi seviyordum ama olmadı yapamadık ikimizinde hakkında hayırlısı diyeceksin adam olacaksın...
Diğer Haberler
Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı

Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı

Sırp basınından yeni iddia! Önce ihanet şimdi sözleşme!

Sırp basınından yeni iddia! Önce ihanet şimdi sözleşme!

Seren Serengil sevgilisi Yaşar İpek'i kıskandı

Seren Serengil sevgilisi Yaşar İpek'i kıskandı

Yeliz Şar babasına son kez sarıldı

Yeliz Şar babasına son kez sarıldı

Esra Erol'da evlenen Caner Toygar Rus mankenle aşk mı yaşıyor?

Esra Erol'da evlenen Caner Toygar Rus mankenle aşk mı yaşıyor?

Diriliş Ertuğrul kadrosuna 4 bomba isim

Diriliş Ertuğrul kadrosuna 4 bomba isim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.