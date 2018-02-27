'Aşık olmadım' diyen Kural'a yaylım ateşi!

Sıla'nın özellikle kadın hayranları oyuncuyu Twitter'da adeta topa tuttu..

Sosyal medyada Ahmet Kural'a yaylım ateşi!

1 / 23 Takvim'de yer alan habere göre, "Aşka inandım; ama hiç aşık olmadım" diyen Kural, popçunun hayranlarını kızdırdı. Çapkın oyuncu ayrılıktan günler sonra sarf ettiği sözlerle, 'kural hatası' yaparak sosyal medyada tepki çekti.

2 / 23 Daha önce Sıla'ya aşkla bakarken çekilen fotoğrafıyla sosyal medyaya damgasını vuran ünlü oyuncu, bu sözleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

3 / 23 Sıla'nın özellikle kadın hayranları oyuncuyu Twitter'da adeta topa tuttu..

4 / 23 *İşte ayrılık acısını sindiremeyen klasik Türk erkeğinin son çırpınışları.

5 / 23 *Bundan sonra benim için tek gerçek aşk Safiye ile Faik'in aşkıdır.

6 / 23 *Demek ki gözler de yalan söylermiş!

7 / 23 *Peki o bakışlar, trene miydi acaba?

8 / 23 *Sıla bunun üzerine güzel bir şarkı yazar artık.

9 / 23 *Sıla seni terk etmekte ne kadar haklı olduğunu görmüş oldu!

10 / 23

11 / 23

12 / 23

13 / 23

14 / 23

15 / 23

16 / 23

17 / 23

18 / 23

19 / 23

20 / 23

21 / 23

22 / 23