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  4. Kameralar karşısında o sözleri duyan Bakan Fidan itiraz etti! Sözü alır almaz yanıt verdi, toplantıya damga vurdu

Kameralar karşısında o sözleri duyan Bakan Fidan itiraz etti! Sözü alır almaz yanıt verdi, toplantıya damga vurdu

14.05.2024 13:31
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ı uluslararası kamuoyu nezdinde savunarak gündem yaratmaya devam ederken bugün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantısında dikkat çeken anlar yaşandı. Fidan, mevkidaşının Hamas hakkındaki nitelendirmesini duyunca gecikmeden itiraz etti.

Kameralar karşısında o sözleri duyan Bakan Fidan itiraz etti! Sözü alır almaz yanıt verdi, toplantıya damga vurdu

Bakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan'ın Hamas çıkışı toplantıya damga vurdu.

'HAMAS' TARTIŞMASI

Schallenberg toplantıdaki konuşmasında Hamas'ın terör örgütü olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine Bakan Fidan söz aldığında, Schallenberg'in bu söylemine itiraz etti.

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SÖZÜ ALIR ALMAZ YANITLADI

Hamas'ın terör örgütü olmadığını savunan Fidan, "İşgale karşı savaşan, kendi toprağını koruyan bir direniş hareketini terör örgütü olarak nitelendirmek mümkün değil. Hamas bir direniş hareketidir, bir terör hareketi değildir" yanıtını verdi.

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DÜN DE ERDOĞAN KARŞI ÇIKMIŞTI

Dün de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak basın toplantısında yine Hamas üzerinden benzer bir diyalog yaşanmıştı. Miçotakis'in Hamas'ı terör örgütü olarak nitelemesi üzerine Erdoğan "Mutabık kalmadığımız bir konu var. Ben Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum. Hamas'a terör örgütü dersek acımasız bir yaklaşım olur" diyerek karşı çıkmıştı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan Hamas
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