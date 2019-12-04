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Aşık Veysel ve Nesimi Madrid'de anıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 04.12.2019 23:19 | Son Güncelleme

Aşık Veysel ve Nesimi Madrid'de anıldı

MADRİD (AA) - Türk dünyasının iki büyük ozanı Aşık Veysel ve İmadeddin Nesimi, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen etkinlikte anıldı.

Türk ozan Aşık Veysel ve Azerbaycanlı divan şairi İmadeddin Nesimi'nin anıldığı etkinlik, Madrid Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği, Azerbaycan'ın Madrid Büyükelçiliği, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı ve Alicia Alonso Vakfının katkılarıyla düzenlendi.

Dünya kültürünün iki önemli isminin hayat felsefelerinin ve sanata katkılarının anlatıldığı gecede, sanatçı Kamber Nar ve Ramin Karaev, Aşık Veysel ve Nesimi'nin eserlerini icra etti.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Nesimi'nin 650. ve Aşık Veysel'in de 125. doğum yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bu iki ölümsüz şair, Azerbaycan ve Türkiye halklarını ortak kültürel değerlerde birleştirdi." dedi.

Aşık Veysel ve Nesimi'nin tarihin en önemli sayfalarında yer aldığını dile getiren Erginay, her ikisinin de insani değerlerle çok yakından bağlantılı olduğunu ve farklı dillere çevrilen şiirlerinin birçok besteye ilham verdiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Aşık Veysel İmadeddin Nesimi ispanya Madrid Yunus Emre Enstitüsü şiir

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