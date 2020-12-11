Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Aşıklar Şelalesi nerede? Aşıklar Şelalesi'ne nasıl gidilir? Aşıklar Şelalesi İzmir arası kaç km?

Aşıklar Şelalesi nerede? Aşıklar Şelalesi'ne nasıl gidilir? Aşıklar Şelalesi İzmir arası kaç km?

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 11.12.2020 17:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aşıklar Şelalesi nerede? Aşıklar Şelalesi'ne nasıl gidilir? Aşıklar Şelalesi İzmir arası kaç km?

Aşıklar Şelalesi'nde, yeşilden kızıla dönen ağaçlar, eşsiz manzaralar oluşturuyor.

Aşıklar Şelalesi'ne özellikle yaz aylarında yerli turistler ilgi gösteriyor. Kış aylarında ise bölge, fotoğraf sanatçıları ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerce tercih ediliyor. Mevsimin kışa döndüğü dönemde ağaçların renkleri, görenleri büyülüyor.

dikili nebiler şelalesi

Yemyeşil bir doğa, yaşlı çınar ağaçları, irili ufaklı mağaralar, küçük şelaleler, keyifli yürüyüş yolları, etkileyici manzara ve düdeni ile Aşıklar Şelalesi, doğayla buluşmak için bulunmaz nimet.

aşıkalr şelalesi nerede

AŞIKLAR ŞELALESİ NEREDE?

İzmir'in Dikili ilçesindeki Aşıklar Şelalesi Bergama-Ayvalık yolunda bulunan Nebiler Köyü yakınlarında bulunuyor.

aşıklar şelalesi

AŞIKLAR ŞELALESİ HİKAYESİ

Aşıklar Şelalesi olarak da bilinen Nebiler Şelalesi'nin bir de hikayesi var elbette. Bir rivayete göre, peri padişahının kızı Sümeyra, civar köylerden Yörük Ali’ye gönlünü kaptırır.

izmir aşıklar şelalesi

Yörük Ali de Sümeyra’ya. Ne var ki peri padişahı kızını bir ölümlüye vermek istemez ve bu aşka izin vermez. İki aşık çaresiz kalır. Nebiler vadisindeki koca çınarın altında her gün gizlice buluşur, hasret giderirler. Sonra da birbirilerine sarılır saatlerce ağlaşırlar. Bunu öğrenen peri padişahı bu aşka son vermek için askerleri ile birlikte aşıkların peşine düşer. Amacı Yörük Ali’yi öldürmektir. Tam onları yakalamak üzereyken koca çınar yarılır ve aşıkları içine alır.

izmir nebiler şelalesi

Bu mucize karşısında peri padişahı insafa gelir. Ancak aşıklar aşklarının sonsuza kadar sürmesi için tanrıya dua ederler. Tanrı da onları kayalıklardan akan bir şelaleye çevirir. Aşkları sonsuza kadar sürer. Kızını sonsuza kadar kaybeden peri padişahı şelalenin yukarısındaki mağaraya çekilir, gözyaşları döker. Ağlama seslerini duyan çevre sakinleri mağaraya “Ağlayan Mağara” adını verir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
Sakin Şehir akımı: 18 cittaslow ilçemizSakin Şehir akımı: 18 cittaslow ilçemiz
Minyonlar yeni maceralarıyla geri dönüyor Minyonlar yeni maceralarıyla geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Saklı Plaj: Mağaranın içindeki cennet

Saklı Plaj: Mağaranın içindeki cennet

Kuyusunu kazmış ama başaramamış

Kuyusunu kazmış ama başaramamış

Genelevlerden salonlara uzanan bir dans hikayesi!

Genelevlerden salonlara uzanan bir dans hikayesi!

Tolstoy’un altın hayat kuralları!

Tolstoy’un altın hayat kuralları!

İlginizi Çekebilir

Hem en sevdikleri hem de denemek istedikleri!

Hem en sevdikleri hem de denemek istedikleri!

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

Hem Instagram’a hem de Khole Kardashian’a meydan okudu

Hem Instagram’a hem de Khole Kardashian’a meydan okudu

Senegal’da doğan da var, Arabistan’da doğan da!

Senegal’da doğan da var, Arabistan’da doğan da!

Her adımında yüzünüz kızaracak…

Her adımında yüzünüz kızaracak…

Meraklı kedi komşularını böyle dikizledi

Meraklı kedi komşularını böyle dikizledi

Diğer Haberler

Cittaslow Türkiye şehirleri 2021

Sakin Şehir akımı: 18 cittaslow ilçemiz

Başpınar Tabiat Parkı tam bir oksijen deposu! Başpınar Tabiat Parkı nerede? Sorgun Göleti'ne nasıl gidilir?

Tam bir oksijen deposu! Görenler hayran kalıyor

Saklı Plaj ( Hidden Beach) - Meksika

Saklı Plaj: Mağaranın içindeki cennet

Azerbaycan'a vize ve pasaport kalktı! Azerbaycan'a kimlikle gidilebilir mi? Azerbaycan vize istiyor mu?

Kimlikle girilebilen ülkelere bir yenisi eklendi!

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin yapım çalışmaları devam ediyor

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi hazırlıklarında sona yaklaşıldı

Sahabe Tepesi Diyarbakır kültür envanterleri listesine girdi

Sahabe Tepesi, arkeolojik sit alanı olarak tescillendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.