Aşıklar Şelalesi nerede? Aşıklar Şelalesi'ne nasıl gidilir? Aşıklar Şelalesi İzmir arası kaç km?

Aşıklar Şelalesi'ne özellikle yaz aylarında yerli turistler ilgi gösteriyor. Kış aylarında ise bölge, fotoğraf sanatçıları ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerce tercih ediliyor. Mevsimin kışa döndüğü dönemde ağaçların renkleri, görenleri büyülüyor.

Yemyeşil bir doğa, yaşlı çınar ağaçları, irili ufaklı mağaralar, küçük şelaleler, keyifli yürüyüş yolları, etkileyici manzara ve düdeni ile Aşıklar Şelalesi, doğayla buluşmak için bulunmaz nimet.

AŞIKLAR ŞELALESİ NEREDE?

İzmir'in Dikili ilçesindeki Aşıklar Şelalesi Bergama-Ayvalık yolunda bulunan Nebiler Köyü yakınlarında bulunuyor.

AŞIKLAR ŞELALESİ HİKAYESİ

Aşıklar Şelalesi olarak da bilinen Nebiler Şelalesi'nin bir de hikayesi var elbette. Bir rivayete göre, peri padişahının kızı Sümeyra, civar köylerden Yörük Ali’ye gönlünü kaptırır.

Yörük Ali de Sümeyra’ya. Ne var ki peri padişahı kızını bir ölümlüye vermek istemez ve bu aşka izin vermez. İki aşık çaresiz kalır. Nebiler vadisindeki koca çınarın altında her gün gizlice buluşur, hasret giderirler. Sonra da birbirilerine sarılır saatlerce ağlaşırlar. Bunu öğrenen peri padişahı bu aşka son vermek için askerleri ile birlikte aşıkların peşine düşer. Amacı Yörük Ali’yi öldürmektir. Tam onları yakalamak üzereyken koca çınar yarılır ve aşıkları içine alır.