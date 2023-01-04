Asıl zıt anlamlısı nedir? Asıl kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı sözcüklere dilimizde sık rastlanır. Özellikle atasözleri ve deyimlerde zıt anlamlı kelimeler aynı cümle içinde geçtiği görülür. Zıt anlamlı kelimeleri bilmek için sözcüklerin anlamlarının bilinmesi gerekir. Dilimizde pek çok sözcüğün zıt anlamlısı bulunmaz. Ancak asıl kelimesinin zıt anlamlısı vardır. Asıl kelimesinin karşıt anlamını ifade eden kelimeler de zıt anlamlısı olarak bilinir.

Asıl kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Bir kelimenin zıt anlamlısını bilmek için öncelikle kelime anlamını bilmek gerekir. Asıl zıt anlamlısı olan sözcük de bu bağlamda anlam olarak tersi olan kelimeler olacaktır. Bir şeyin aslını, gerçeğini, hakikatini ve özünü ifade eden asıl kelimesinin zıt anlamı olan kelime bir şeyin aslı olmayanı ifade eden "kopya" kelimesidir.

Aslın zıt anlamlısı olan kopya kelimesi, belirli bir örneğe benzemeye çalışmak, tekrar etmek ve gerçek olmayan anlamına gelir. Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan bu sözcükler cümle içinde farklı anlamlarına göre tercih edilebilir. Sözcüklerin anlamlarına göre cümle içinde doğru şekilde kullanmak önemlidir.

Aslın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı sözcüklerin yapısını ve kullanımını anlamak için örnek cümlelerden yararlanılabilir. Zıt anlamlı kelimeler aynı cümle içinde kullanılarak cümlenin daha anlaşılır ve güçlü olmasını sağlanabilir. Ayrı olarak kendi anlamları ile tek bir şekilde kullanımı da mümkündür. Asılın zıt anlamı olan kopya kelimesi ve asıl kelimesiyle örnek cümleler şu şekildedir: