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Asır zıt anlamlısı nedir? Asır kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

11.01.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimelerin tam tersi olarak bilinen zıt anlamlı kelimelerin doğru olarak anlaşılabilmesi için sözcüklerin anlamlarının bilinmesi şarttır. Dilimizde pek çok kelimenin eş anlamlısı olsa da zıt anlamlısı yoktur. Karşıt anlamlı olarak da ifade edilen kelimeler birbirleri ile tam tersi anlamı belirten kelimeler arasındaki ilişkidir. Bu kelimelerin tam olarak aynı görevde ve bağlamda kullanılması gerekir. Zaman bildiren ve çağ anlamında kullanılan asrın zıt anlamlısı nedir?

Asır zıt anlamlısı nedir? Asır kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aralarında ters çıkarım ilişkisi olan, yazılış ve okunuşları birbirinden farklı, anlamları birbirinin tam tersi olan iki farklı kelime zıt anlamlı kelime olarak bilinir. Yaygın olarak bilinen zıt anlamlı kelimeler arasında siyah – beyaz, kuru – yaş/nemli, doğru – eğri/çarpık gibi ikilemeler yer alır. Dilimizde pek çok kelimenin zıt anlamlısı olsa da genel olarak her kelimenin zıt anlamlısı yoktur.

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Asır kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Kelime anlamı "çağ, dönem, devir" olan ve Arapçada "ʿaṣr" olarak kullanılan kelimeden alıntıdır. Pek çok farklı kökenden gelen sözcüklerin zaman içinde değişerek Türkçeye entegre olmasıyla kelimeler yapı bakımından değişiklik göstermiştir. Alıntılanan ʿaṣr kelimesi dilimize asır olarak geçmiştir ve "yüzyıl, çağ" anlamlarında kullanılır.

Dilimizde hemen hemen her kelime anlamdaşa sahipse de karşıt anlama sahip olan kelimelerin sayısı azdır. Asır kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime yoktur. Zıt anlamlılar birbirinin tam tersi anlamları ifade eden sözcüklerdir. Asrın zıt anlamlısı olan yani asır kelimesinin tam tersini ifade eden bir kelime yoktur.

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Asrın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Asır zıt anlamlısı olan bir kelime dilimizde yoktur. Asır kelimesinin zıt anlamlısı olmadığı için kendi anlamı ile örnek cümleler verilebilir. Asır kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Asırlardır gelenek hiç değişmedi.
  • Bir asırlık koca çınar yıkıldı.
  • Bu söylediklerimin anlamı yarım asır sonra anlaşılacak.
  • Eski eserler asırlara meydan okuyacak kadar güzel ve tertiplidir.
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