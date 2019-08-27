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Aşırı kilo bel fıtığını tetikler mi? Bel fıtığı neden olur? Bel fıtığı tedavisi

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan
SAĞLIK  | 27.08.2019 14:29 | Son Güncelleme

Çağımızın en önemli hastalıklarından biri olan aşırı kilo yani obezite de bel fıtığı nedenleri arasında yer almaktadır diyen Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan başlangıç seviyesinde fıtıklaşmanın olduğu kişilerde kilo kontrolünün önemine dikkat çekti

Aşırı kilo bel fıtığını tetikler mi? Bel fıtığı neden olur? Bel fıtığı tedavisi

Günümüzün en yaygın sağlık problemleri arasında bel fıtığı da yer almaktadır. Omur, vücudun en fazla yük taşıyan bölgesi olması nedeniyle gün içerisinde yapılan yanlış hareketler ve omurgaya gerekenden fazla yük bindirilmesi bel fıtığına neden olabilmektedir. Özellikle tüm gün hareketsiz olan kişiler, oturarak çalışan kişiler, ağır spor yapanlar, gün içerisinde ağır yük kaldıran kişiler bel fıtığı için risk grupları arasında yer almaktadır. Bel fıtığı her ne kadar 30-60 yaş arasındaki kişilerde daha çok görülmesine rağmen hemen hemen her yaştan kişide ortaya çıkabilmektedir. Omur kemikleri arasında yer alan disklerin yırtılması ya da fıtıklaşması sonucu bel fıtığı ortaya çıkmaktadır.

AŞIRI KİLO VE BEL FITIĞI

Çağımızın en önemli hastalıklarından biri olan aşırı kilo yani obezite de bel fıtığı nedenleri arasında yer almaktadır. Omurga vücudun kendi ağırlığını taşıyan ve ağırlığı vücuda eşit bir şekilde dağıtmaya yarayan bölgesidir. Kilonun yüksek olması omurgaya daha fazla yük binmesi anlamına gelmektedir. Zaman içerisinde omur kemikleri arasında yer alan disklerin vücudun aşırı ağırlığı altında ezilmesi deforme olmasına neden olmaktadır. Fıtıklaşan disk omur kemikleri arasında yer alan sinirlere baskı yapar ve bu da vücudun bacak gibi diğer bölgelerinin de fıtıktan etkilenmesinin önünü açar. Başlangıç seviyesinde fıtıklaşmanın olduğu kişilere bu yüzden kilo kontrolü ve zayıflama gibi öneriler verilmektedir.

BEL FITIĞI TEDAVİSİ

Bel fıtığı tedavisi, fıtıklaşmanın durumuna göre değişiklik göstermektedir. Aşırı kilo kaynaklı fıtıklarda ilk olarak rahatsızlığı yaşayan kişinin zayıflaması tavsiye edilmektedir. Başarılı bir şekilde kilo veren kişilerde fıtıklaşmanın neden olduğu etkilerin şiddeti zayıflayabilmektedir. Ancak belirtilerin devam ettiği durumlarda ise ilaç tedavisi ya da fizik tedavi gibi konservatif yöntemler uygulanmaktadır. Bel fıtığı rahatsızlığı her ne kadar akla ilk olarak ameliyatı getirse de bel fıtığı rahatsızlığına sahip olan kişilerin sadece az bir kısmı bel fıtığı ameliyatı olmaktadır. Ameliyat son çare olarak tercih edilmektedir ve ilaç tedavisi ya da fizik tedavi gibi yöntemlerin bir yararının olmadığı, yaşam kalitesinin çok düştüğü hastalarda uygulanmaktadır. Rahatsızlığın tuvalet kontrolünün kaybına neden olduğu ve felce doğru gidişin bulunduğu durumlarda acil cerrahi kaçınılmazdır.

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı
www.belfitigi.com

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