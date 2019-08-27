Aşırı kilo bel fıtığını tetikler mi? Bel fıtığı neden olur? Bel fıtığı tedavisi

Günümüzün en yaygın sağlık problemleri arasında bel fıtığı da yer almaktadır. Omur, vücudun en fazla yük taşıyan bölgesi olması nedeniyle gün içerisinde yapılan yanlış hareketler ve omurgaya gerekenden fazla yük bindirilmesi bel fıtığına neden olabilmektedir. Özellikle tüm gün hareketsiz olan kişiler, oturarak çalışan kişiler, ağır spor yapanlar, gün içerisinde ağır yük kaldıran kişiler bel fıtığı için risk grupları arasında yer almaktadır. Bel fıtığı her ne kadar 30-60 yaş arasındaki kişilerde daha çok görülmesine rağmen hemen hemen her yaştan kişide ortaya çıkabilmektedir. Omur kemikleri arasında yer alan disklerin yırtılması ya da fıtıklaşması sonucu bel fıtığı ortaya çıkmaktadır.

AŞIRI KİLO VE BEL FITIĞI

Çağımızın en önemli hastalıklarından biri olan aşırı kilo yani obezite de bel fıtığı nedenleri arasında yer almaktadır. Omurga vücudun kendi ağırlığını taşıyan ve ağırlığı vücuda eşit bir şekilde dağıtmaya yarayan bölgesidir. Kilonun yüksek olması omurgaya daha fazla yük binmesi anlamına gelmektedir. Zaman içerisinde omur kemikleri arasında yer alan disklerin vücudun aşırı ağırlığı altında ezilmesi deforme olmasına neden olmaktadır. Fıtıklaşan disk omur kemikleri arasında yer alan sinirlere baskı yapar ve bu da vücudun bacak gibi diğer bölgelerinin de fıtıktan etkilenmesinin önünü açar. Başlangıç seviyesinde fıtıklaşmanın olduğu kişilere bu yüzden kilo kontrolü ve zayıflama gibi öneriler verilmektedir.