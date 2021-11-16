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İzmir'in meşhur tatlısı bomba bile yapılıyor! İşte pratik ve lezzetli milföylü tatlı tarifleri

16.11.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milföy, lezzetli tarifler hazırlarken kullandığımız kurtarıcı malzemelerden biri. Çabucak kabarması ve hamurunun kolayca açılması da en büyük artıları. Genellikle hamur işi tariflerinde kullandığımız milföy ile birbirinden lezzetli ve yapımı kolay tatlılar hazırlamak da mümkün. Gelin, aşırı pratik milföylü tatlı tariflerine birlikte bakalım.

İzmir'in meşhur tatlısı bomba bile yapılıyor! İşte pratik ve lezzetli milföylü tatlı tarifleri

Özellikle çat kapı gelen misafirler için ne hazırlayacağınızı kara kara düşünüyor olabilirsiniz. Merak etmeyin, milföy ile pek çok lezzetli tarifi çok kısa bir sürede hazırlayabilirsiniz. Milföy kullanarak hamur işleri yapabileceğiniz gibi ağızları şenlendiren tatlılar da yapabilirsiniz. Sizin için araştırdığımız milföylü tatlı tariflerini bir kez denedikten sonra başka tatlı yemek istemeyeceksiniz! İşte karşınızda yemeye doyamayacağınız milföylü tatlı tarifleri...

MİLFÖYLÜ İZMİR BOMBASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 8 tatlı kaşığı sürülebilir çikolata kreması

  • 2 yaprak milföy hamuru

Püf Noktası: Malzemeleri kişi sayısına göre artırabilirsiniz.

HAZIRLANIŞI

  • Milföyleri tezgaha alın ve merdaneyle inceltin.

  • Sonrasında hamuru 4 parçaya bölün.

  • Her parçaya eşit miktarda çikolata kreması sürün.

  • Hamurları köşelerinden birleştirerek kapatın ve elinizle yuvarlayın.

  • Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

  • Önceden alt üst ayarda ısıttığınız 200 derecelik fırında 8-10 dakika pişirin.

  • Üzerlerinin kızarmamasına dikkat edin. Afiyet olsun!

TARÇINLI ÇITIR MİLFÖY KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 yaprak milföy hamuru

  • Eritilmiş tereyağı ya da margarin

  • 2 yemek kaşığı tarçın

  • 1 su bardağı şeker

  • Un

HAZIRLANIŞI

  • Un serptiğiniz tezgaha milföy hamurunu alın.

  • Üzerine eritilmiş tereyağı ya da margarini fırça yardımıyla sürün.

  • Bir kapta şeker ve tarçını karıştırın.

  • Hamurun üzerine şekerli tarçın karışımından dökün ve merdaneyle açarak karışımın hamurla bütünleşmesini sağlayın.

  • Sonrasında hamuru ters çevirin ve aynı işlemleri uygulayın.

  • Hamurun iki ucunu da ortasına kadar sarın ve bir parmak kalınlığında kesin.

  • Kestiğiniz hamurları yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine aralarında boşluk bırakarak dizin.

  • Önceden alt üst ayarda ısıttığınız 200 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin. Afiyet olsun!

ÇİKOLATALI MİLFÖY MUFFIN TARİFİ

MALZEMELER

  • 6 yaprak milföy hamuru

  • Sürülebilir çikolata kreması

  • Un

HAZIRLANIŞI

  • Un serptiğiniz tezgaha milföy hamurunu alın ve üzerini de unladıktan sonra merdaneyle açın.

  • Açtığınız hamurun üzerine çikolata kreması sürün.

  • Hamuru bir ucundan tutarak sarın ve rulo haline getirin.

  • Hamurun uç kısmından 2 parmak genişliğinde boşluk bırakarak ortadan ikiye kesin.

  • Sonrasında hamura burgu şeklini vererek sarın.

  • Hazırladığınız hamurları muffin kalıbına yerleştirin.

  • Önceden alt üst ayarda ısıttığınız 200 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin. Afiyet olsun!
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