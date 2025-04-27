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Aşırı sıcaklığa direnen süper metal geliştirildi! Bakın kaç dereceye kadar dayanıyor...

Güney Koreli bilim insanları, eksi 196 ile 600 derece arasında gücünü koruyabilen yeni nesil bir alaşım üretti.

Aşırı sıcaklığa direnen süper metal geliştirildi! Bakın kaç dereceye kadar dayanıyor...
Jale Uslu

Güney Kore’deki Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden (POSTECH) bir araştırma ekibi, eksi 196 derece ile 600 derece arasında hem esnekliğini hem de sağlamlığını koruyabilen yeni bir metal geliştirdi.

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Çalışma, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Demir Teknolojisi Enstitüsü ve Makine Mühendisliği Bölümü ortaklığında yürütüldü. ‘Yüksek entropili alaşım’ olarak tanımlanan metal, nikel bazlı bileşim kullanılarak üretildi.

600 DERECEYE KADAR DAYANIYOR

Ekip, bu yenilikçi malzeme için ‘Hiperadaptör’ dedikleri bir kavram türetti. Geleneksel metaller sıcaklık değişimlerine karşı genellikle hassas davranırken, bu yeni alaşım -196 derece gibi kriyojenik sıcaklıklardan 600 derece gibi yüksek sıcaklıklara kadar kararlı mekanik özelliklerini koruyabiliyor.

metal_dövme

Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden Profesör Hyoung Seop Kim, geliştirdikleri yüksek entropili alaşımın, mevcut alaşımların sıcaklık dayanımındaki sınırlarını aştığını kaydetti. Kim, “Bu yeni alaşım, aşırı koşullar altında bile kararlı mekanik davranış sergileyen yeni nesil malzemelerin geliştirilmesinde önemli bir adımı temsil ediyor. ‘Hiperadaptör’ konsepti, sıcaklığa duyarsız malzeme tasarımı konusunda yeni bir dönemi başlatıyor” dedi.

Bu yeni geliştirilen alaşımın özellikle roket ile jet motorları, otomotiv egzoz sistemleri, enerji santrali türbinleri ve boru hatları gibi alanlarda önemli bir potansiyele sahip olduğu aktarıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
metal sıcaklık
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