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Aşk 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşıyor

14.12.2020 16:31 | Son Güncelleme:
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Aşk 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşıyor

Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kendisinden 9 yaş büyük olan şarkıcı Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini gizlemeyen genç oyuncu, Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti.

Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı, yeni bir aşka yelken açtı. Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile ismini duyuran Ufuk Beydemir ile birlikte çekilen bir karesini paylaşarak aşkını ilan etti.

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YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

28 yaşındaki Beydemir de aynı fotoğrafı Instagram'da paylaştı. İlişkilerini duyuran Beydemir ve Yazıcı'nın aşk karesi kısa sürede gündem oldu. 19 yaşında olan İpek Filiz Yazıcı'nın Beydemir'den 9 yaş küçük olması da dikkat çekti.

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UFUK BEYDEMİR KİMDİR?

Ufuk Beydemir, 14 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk şarkıcı, söz yazarı ve tenis antrenörüdür. Lise hayatını dışarıdan tamamlayan Ufuk Beydemir, üniversite hayatına Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü'nde başladı. Bir süre sonra planlarını değiştirerek eğitimini, Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Fakültesi'nde Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde tamamladı.

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2008 yılına kadar sadece müzik dinleyicisi olan Ufuk Beydemir, bir kutlamada sahneye çıkıp tek bir şarkı söyledikten sonra müzik yapmaya karar verdi ve kendisine bir grup kurdu. 2009 yılında henüz 17 yaşındayken "Ay Tenli Kadın" isimli ilk bestesini yazdı. Sözü ve bestesi kendisine ait yeni eserlere yönelmek isteyen Ufuk Beydemir, 2011 yılında evde yaptığı demo kayıtlarla müzikal üretimini hızlandırdı.Solo kariyerine bir albümle devam etmek isteyen Ufuk Beydemir, 11 şarkılık "Sevda Gibi" adlı ilk albümünün çalışmalarına başladı. 2018 yılının Mart ayında ilk albümünü ZOOM etiketi ve DMC işbirliğiyle yayınladı.

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