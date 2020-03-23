Aşk 101 ne zaman başlıyor? Netflix dizisi Aşk 101'den yeni fragman yayınlandı! İşte konusu, oyuncuları ve yayın tarihi

Dijital platformu Netflix, yeni yerli yapımı Aşk 101’in fragmanını yayınladı. Aşk 101’in fragmanı ile beraber yayınlanacağı tarih de belli oldu. Aşk 101’in 8 bölümlük ilk sezonu 24 Nisan’da Netflix’te gösterime girecek.
Kubilay Aka (Kerem), Mert Yazıcıoğlu (Sinan), Alina Boz (Eda), Selahattin Paşalı (Osman), İpek Filiz Yazıcı (Işık), Pınar Deniz (Burcu) ve Kaan Urgancıoğlu’nun (Kemal) rol aldığı Aşk 101'in ilk sezonu 24 Nisan'da Netflix’te yayınlanacak. Aşk 101'in senaryosunu ise Kiralık Aşk ve Ufak Tefek Cinayetler’in senaristi Meriç Acemi yazdı. Aşk 101’in yönetmenliğini ise Deniz Yorulmazer üstlendi.
1998 yılında bir lisede okuyan öğrencilerin hayatına mercek tutan dizi, gençlerin dostluklarını, büyüme heyecanlarını gözler önüne serecek. Aşk 101’in öğrencileri, kişisel maceralarının yanında yaptıkları bir plan nedeniyle de kendilerini, öğretmenlerinin de aşk hayatının içinde bulacaklar.
1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine aşık etmek için el ele verir.
Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor. 1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.
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