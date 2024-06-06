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Aşk Adası izleyicileri, ikinci günde yarışmacıların ateşli öpüşmeleri karşısında şoke oldu!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.06.2024 11:42
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Müstehcen anlarıyla sık sık şikayet alan Love Island yeni sezon başladı. Aşk Adası izleyicileri, ikinci günde yarışmacıların ateşli öpüşmeleri karşısında şoke oldular.

Aşk Adası izleyicileri, ikinci günde yarışmacıların ateşli öpüşmeleri karşısında şoke oldu!

Son yıllarda sık sık gündeme gelen Love Island yeni sezona başladı. Yarışmada yaşanan müstehcen anlar zaman zaman gündeme geliyordu. Program yine şaşırtmadı.

Aşk Adası izleyicileri, henüz ikinci gün olmasına rağmen villada birkaç şehvetli öpücükle dikkat çeken yarışmacılar karşısında yaşadıkları şoku sosyal medya üzerinden itiraf etti.

ITV2 programının 2. bölümüne 33 yaşındaki Joey Essex ve 26 yaşındaki Samantha Kenny, ateşin etrafında aşka geldi.

İzleyiciler ise bu öpüşme karşısında şaşırdı ve akla gelmeyecek bir detaya takıldı.

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İkili öpüşürken programın mikrofonlarının çok gürültülü olması seyircileri rahatsız etti. İzleyiciler "Öpüştüklerinde mikrofonlarını kısmalarını kaç kez istememiz gerekiyor", "Bu öpücük korkunçtu", "Şimdiden o kadar çok öpücük var ki daha 10 dakika bile olmadı" yorumlarında bulundu.


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Love Island
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