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Çok satan Greenote GSC45 Akülü Elektrikli Süpürge'yi şimdi almanın tam zamanı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
06.06.2024 11:48
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Ev temizliğini dert olmaktan çıkaran Greenote GSC45 Akülü Elektrikli Süpürge bugüne özel indirimli fiyatıyla sizleri bekliyor. Kullanıcıları tarafından son dönemlerde çok popüler olan pahalı markanın muadili olarak görülen ürün, bu fiyata kaçmaz bizden söylemesi...

Çok satan Greenote GSC45 Akülü Elektrikli Süpürge'yi şimdi almanın tam zamanı

Evlerimizin temiz ve hijyenik olması, sağlıklı bir yaşamın temel koşulu. Haliyle yaşam alanlarımızı etkili bir şekilde temizleyecek cihazlara, malzemelere ihtiyaç duyuyoruz. Bu ürünleri seçerken de ilk önceliğimiz elbette pratiklik! Çok vaktimizi almadan, kısa sürede etkili temizlik yapmamızı sağlayan ürünlerle temizlik bir külfet olmaktan çıkıyor. Siz de bizimle hemfikirseniz, harika bir ürün karşınızda: Greenote GSC45 Akülü Elektrikli Süpürge! Geçen ay sadece Amazon'da 100 adetten fazla satılan, tüm ayların en çok satılan cihazı olan bu dikey şarjlı süpürge kısa süreliğine indirimli fiyatıyla yüzleri güldürüyor. Siz de evde temizlik keyfini farklı bir boyuta taşımak isterseniz, bu ürüne bir şans verebilirsiniz.

Çok satanlarda birinci sırada: Greenote GSC45 Akülü Elektrikli Süpürge

Adsız tasarım - 2024-06-06T113043.861

  • Güçlendirilmiş 180 Watt motoruyla eşsiz 21kPa siklonik emiş gücü sağlar.

  • Yüksek kapasiteli 2200mAh lityum iyon pil ile donatılmış olan cihaz, farklı zemin ihtiyaçlarına uyum sağlamak için iki farklı emiş modu sunar.

  • Hafifliğiyle öne çıkar. Kolayca kaldırmanıza ve yüksek yerleri temizlemenize veya sadece tek elinizle merdivenlerden taşımanıza olanak tanır.

  • Duvara monte edilebilir veya dik duran depolama alanı sayesinde etkili bir şekilde yer tasarrufu sağlar.

  • Yaklaşık 3.5 saatte tamamen şarj olur ve iki şarj moduna sahiptir.

  • Yükseltilmiş zemin fırçası tek dokunuşla tozları alır. Zemin fırçasının yan tarafındaki tokalar, parmak hareketliliği kısıtlı olan veya tırnak sanatına ilgi duyan kullanıcılar için rulonun kolayca çıkarılmasını sağlar.

  • 0,8 Litre büyük kapasiteli toz haznesi ve esnek LED zemin fırçası ile donatılmıştır, böylece karanlıkta parçacıkların ve tozun kolayca temizlenmesi için açı ayarı yapılabilir.

  • 0.1 mikrometre kadar küçük olan toz partiküllerinin %99.98'ini etkili bir şekilde yakalar. Beş seviyeli tamamen kapalı bir filtreleme sistemine sahiptir. Derin temizliği başarılı bir şekilde gerçekleştirir ve ikincil kirliliği önler.

  • Sessiz çalışma özelliği (65dB) sayesinde komşuları veya çocukları rahatsız etmez.

  • Evinizin ve arabanızın çok yönlü temizliği için 3 farklı başlıkla birlikte gelir. Aralık başlığı, kanepeler ve araba koltuklarındaki saç ve kalıntıları temizlemek içindir. LED motorlu fırça, halılardaki veya sert zeminlerdeki toz ve kedi kumunu temizlemek içindir. Toz alma fırçası, masa ve yüzeylerdeki çeşitli yiyecek kalıntılarını temizlemek için kullanılır.

  • Ek özellikler: Ömür boyu kalite ve teknik sestek, 3 yıl parça değiştirme hizmeti, 30 gün koşulsuz iade hizmeti, 7/24 müşteri hizmetleri.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Müthiş bir ürün, pahalı muadillerine göre. 110 m2 evi düşük modda çok rahat süpürüyorsun ve şarjı bitmiyor. Maks moduna ihtiyacın olmuyor bile. Yedek filtresi mevcut, yatak başlığı kutudan çıkmıyor. Arabayı da kumaş paspaslar, taban halısı değil olmak üzere 1 şarj ile süpürebildim. Fakat taban halısı çok saçaklı yapıda olduğu için ufak kum tanelerini falan çıkarmakta bir tık zorlanıyor ama işini yerine getirebiliyor. Tam bir fiyat performans canavarı ürün, tavsiye ederim."

  • "Normal elektrikli süpürge ile süpürdüğünüz evi sonra bununla tekrar süpürmeyin, çünkü süpürgeyi boşuna çalıştırmışım hissi veriyor."

  • "Tam bir performans fiyat ürünü Dyson muadili sayılabilir. Temizliği çok kolay. Dyson gibi ürünlere saçma ücretler verileceğine bu tarz ürünlere rahatlıkla şans verilebilir."

  • "Gelmesi biraz uzun sürdü fakat kullanımdan sonra memnun kaldım. Küçük evler ve tek yaşayanlar için gayet pratik."
Ürünü İncele

Bu içerik 6 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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