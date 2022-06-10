Aşk Adası karıştı! Ünlü futbolcunun kızı Türk oyuncu Ekin Su'ya savaş açtı!

Love Island yeni sezonu hareketli başladı. İngiltere'nin en müstehcen yarışmasında bu sezon İngiliz futbolunun bir dönemine damga vuran efsane golcü Michael Owen'ın kızı Gemma ve Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu yer alıyor.

Ekin Su Cülcüloğlu yarışmaya geldiği gün Gemma'nın eşleştiği Liam ile eşleşsin diye bolca oy aldı. Bu duruk Gemma'yı oldukça rahatsız etti. İki arasındaki gerilim ekrana da yansıdı.

19 yaşındaki Gemma 24 yaşında olan "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" oyuncusu Ekin Su ile dalga geçti. Ekin Su ise bu durumu çok umursamadı ve geri adım da atmadı. Ekin-Su, arkadaş edinmek için orada olmadığını da söyledi.

Gemma'nın Ekin Su'yu kıskanması izleyicilerin gündemine girdi. İzleyiciler "Elinde olsa bakışlarıyla öldürecek", "Gözleriyle öldürüyor", "Resmen savaş" yorumları yaptı.

Gemma Liam için güzel oyuncuyla ters düşse de daha sonra başka bir yarışmacıyla öpüşerek gündem oldu.

