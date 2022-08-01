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  4. Aşk Adası'nda iki tane gizli seks odası varmış! Eski yarışmacı açıkladı

Aşk Adası'nda iki tane gizli seks odası varmış! Eski yarışmacı açıkladı

01.08.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island yarışmasının eski yıldızı Amy Day, adada aslında hiç görülmeyen gizli odaların olduğunu söyledi. Cinsel ilişki için iki gizli odanın olduğunu anlatan yarışmacı herkesin buraya girebileceğini söyledi.

Aşk Adası'nda iki tane gizli seks odası varmış! Eski yarışmacı açıkladı

Müstehcen anlara sahne olan Love Island yarışmasıyla ilgili eski yarışmacı ilginç bir bilgi verdi. Love Island yarışmasının eski yıldızı Amy Day yaptığı açıklamada aslında yarışma evinde cinsel ilişki için özel odaların olduğunu söyledi.

Amy Day konuşmasında "Gerçekten komik olan ne biliyor musunuz, Casa Amor'da aslında 'saklanma yeri' yazan bir kapı vardı, geçen yılki Casa Amor ile aynıydı.

Ekran Alıntısı

Hiç kimse kullanmadı ama iki insanın ortadan kaybolmayı ve biraz stres atmayı sevmesi gereken herhangi bir nedenle her ihtimale karşı orada bulunduruyorlar. Ama hayır, Casa Amor'da sedirlere gidiyorsunuz ve ulu orta ne yapmak istiyorsanız yapıyorsunuz" dedi.

Yarışmada sık sık yarışmacılar çarşaf altına girerek cinsel ilişkiye giriyor ve bu anlar da seyircilerle paylaşılıyor.

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aşk adası
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