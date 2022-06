Aşk Adası'nda ortalık karıştı! Ekin Su Cülcüloğlu küfür yağdırdı

Gerçek aşkı aramak için Aşk Adası'na gelen yarışmacılar burada ilginç anlar yaşanıyor. Zaman zaman cinsel ilişkiye bile girilen programın yeni sezonuna Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu da katıldı. İlk günden beri gündem olan oyuncu 28 yaşındaki yatırım analisti Jay Younger'a karşı bir şeyler hissetti.

Fakat Jay'in 24 yaşındaki hemşire Paige ile bir ilişkisi olabileceği ya da Jay'in ondan hoşlanabileceği düşüncesi Ekin Su'yu küplere bindirdi. Flört programının son yayınlanan bölümünde Ekin Su Jay'e âşık olmaya başladığını söylemişti. Ancak bu sözleri üzerine Jay'in Paige ile ilgilenmesi Ekin'i çileden çıkardı ve Ekin kendini Jay ile bir tartışmanın ortasında buldu. Paige ile olan ilişkisinden dolayı Ekin, Jay'i villadaki 'en büyük oyuncu' olarak nitelendirdi ve küfürler yağdırdı.

Son yayınlanan bölümde Ekin’in Jay'e, "Yaptığın şey şimdi beni etkiledi, bana Paige'i ciddi bir ilişki içindeyken tanımak istediğini söylüyorsun. Bunun seni ne kadar gizemli gösterdiğini biliyor musun? Ben bir oyuncuyum ama görünüşe göre buradaki en büyük oyuncu sensin. Bunun için bir Oscar'ı hak ediyorsun, en büyük Oscar. Defol git, s... git Jay!" dediği görüldü.

Bölümün ilerleyen dakikalarında öfkesini sakinleştiren ve Jay'le konuşmayı kabul eden Ekin Su, Sahil Kulübesi'nde Jay'e her şeyi itiraf etti. Ekin, "Duygularıma yenik düşüp her şeyi batırdım, yardım et. Her şey yolundaymış gibi yapmayacağım ama ondan hoşlansaydın mahvolurdum. Sanırım her şeyi fazla düşünüyorum" dedi.