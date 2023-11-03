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  4. Aşk Adası Oyunları'na katılan Megan Barton Hanson ilk günden olay oldu! Müstehcen anlar

Aşk Adası Oyunları'na katılan Megan Barton Hanson ilk günden olay oldu! Müstehcen anlar

03.11.2023 09:10 | Son Güncelleme:
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Realite flört dizisi Love Island'ın yeni projesi Love Island Games yayın hayatına hızlı başladı. Aşk Adası Oyunları'na katılan Megan Barton Hanson, villaya girer girmez olay oldu.

Aşk Adası Oyunları'na katılan Megan Barton Hanson ilk günden olay oldu! Müstehcen anlar

Müstehcen anların yaşandığı Aşk Adası yarışmasının yeni yan projesi olan Aşk Adası Oyunları oldukları erotik başladı. Love Island yarışmacılarının aşkta ikinci bir şans için bir araya gelmesiyle başlayan yarışmada Megan Barton Hanson, villaya girer girmez olay oldu.

29 yaşındaki eski striptizci, 25 yaşındaki Amerikalı yarışmacı Johnny Middlebrooks ile birlikte ilk bölümün sonunda villaya girdi ve sunucu Maya Jama tarafından en çekici buldukları Adalıları öpmeleri gerektiği konusunda bilgilendirildi.

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Çamaşır makinesini ilk kez kullanmaya çalıştı Çamaşır makinesini ilk kez kullanmaya çalıştı

Herkes bu kısımda henüz karar veremezken Megan, bölümün başlarında Liberty Poole ile birlikte olan Callum Hole'u gözüne kestirdiğini açıkça belli etti.

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Hiç vakit kaybetmeden Callum'a doğru ilerleyen yıldız tutkulu bir öpücük öncesi yarışmacının önce üzerine çıktı.

O anlar yarışmanın izleyicileri tarafından uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

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