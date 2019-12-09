Aşk Ağlatır 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Ağlatır'da vurulan Yusuf kurtulacak mı?

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı'nın paylaştığı Aşk Ağlatır dizisinin 15 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 15. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Fırat’ın kanlar içinde kaldığı yeni bölüm fragmanında, gelen mesaj üzerine bunu yapanın Rüzgar olduğunu öğrenen Ada büyük bir şok yaşıyor.

Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR’IN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yusuf, Ada’yı kaçıran Rüzgâr’ı vurdu; apar topar hastaneye kaldırılan Rüzgâr tehlikeyi atlattı. Ada’nın öldü bilinen babası olduğu ortaya çıkan Cevdet, Yusuf’u kurtarmak için harekete geçti. Yusuf’u polise gitmemesi için dağ evinde tutan Cevdet, Rüzgâr’ın şikâyetçi olmaması için de Nihal’i tehdit etti. Fakat annesini dinlemeyen Rüzgâr, Yusuf’tan şikâyetçi oldu. Cevdet Yalçın, Rüzgâr’ın şikâyetini geri alması için Nihal’i geçmişte işlediği korkunç suçunu açıklamakla tehdit etti. Ama Ada’yı elde etmeyi kafasına koyan Rüzgâr, annesi Nihal’in ricasını ve Ada’nın yalvarmalarını umursamayıp, şikâyetini geri çekmedi.