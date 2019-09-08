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Aşk Ağlatır 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Ağlatır konusu nedir, oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 08.09.2019 23:42 | Son Güncelleme

Show TV'nin Pazar akşamı izleyicileriyle buluşan yeni dizisi Aşk Ağlatır’ın 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yusuf’un polisler tarafından alınmasıyla İstanbul’da yapayalnız kalan Ada, “Ben nasıl bulacağım şimdi İstanbulluyu?” sözleriyle çaresizliğini hissettirirken, dayısı İsmail onu bulmak için İstanbul’a geliyor. İşte Aşk Ağlatır 2. bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Show TV'nin iddialı dizisi Aşk Ağlatır'ın 2. bölümünde, Yusuf’un Ada’ya ulaşmaya çalışırken, Mustafa da Ada’yı bulmaya çalışıyor. Dayısı İsmail her yerde Ada’yı ararken, Yusuf ve Ada’nın tekrar bir araya gelip gelemeyeceği merakla bekleniyor. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana gelecek.

Aşk Ağlatır (1)

AŞK AĞLATIR 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Aşk Ağlatır 8 Ağustos Pazar günü heyecan dolu ilk bölümüyle ekrana geldi. Küçük yaşta annesini kaybeden Ada, dayısı İsmail tarafından besleme olarak alındı. Nakliye şirketinde çalışan Yusuf’un arkadaşı Fırat, Ada’nın kaybettiği cüzdanı buldu ve evine getirdi. Yusuf, sahibini bulmak için karıştırdığı cüzdanın içinden Ada’nın annesinin ölmeden önce yazdığı veda mektubunu buldu. Mektubu okuduğunda onun mutlaka sahibine ulaştırılması gerektiğini anlayan Yusuf, Sakarya’ya gitti ve Ada’ya cüzdanını teslim etti. Ada bu sırada dayısı tarafından para karşılığı kendisinden yaşça büyük Mustafa ile evlendirilmek üzereydi. Ada, ona yardım eden Yusuf ile birlikte İstanbul’a doğru yola çıktı. Yusuf’un polisler tarafından gözaltına alınmasıyla İstanbul’da tek başına kalan Ada ne yapacaktı?

Aşk Ağlatır (2)

Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun “Love That Makes You Cry” dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Show TV'de!

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