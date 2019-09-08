Aşk Ağlatır 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Ağlatır konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show TV'nin iddialı dizisi Aşk Ağlatır'ın 2. bölümünde, Yusuf’un Ada’ya ulaşmaya çalışırken, Mustafa da Ada’yı bulmaya çalışıyor. Dayısı İsmail her yerde Ada’yı ararken, Yusuf ve Ada’nın tekrar bir araya gelip gelemeyeceği merakla bekleniyor. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana gelecek.

AŞK AĞLATIR 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşk Ağlatır 8 Ağustos Pazar günü heyecan dolu ilk bölümüyle ekrana geldi. Küçük yaşta annesini kaybeden Ada, dayısı İsmail tarafından besleme olarak alındı. Nakliye şirketinde çalışan Yusuf’un arkadaşı Fırat, Ada’nın kaybettiği cüzdanı buldu ve evine getirdi. Yusuf, sahibini bulmak için karıştırdığı cüzdanın içinden Ada’nın annesinin ölmeden önce yazdığı veda mektubunu buldu. Mektubu okuduğunda onun mutlaka sahibine ulaştırılması gerektiğini anlayan Yusuf, Sakarya’ya gitti ve Ada’ya cüzdanını teslim etti. Ada bu sırada dayısı tarafından para karşılığı kendisinden yaşça büyük Mustafa ile evlendirilmek üzereydi. Ada, ona yardım eden Yusuf ile birlikte İstanbul’a doğru yola çıktı. Yusuf’un polisler tarafından gözaltına alınmasıyla İstanbul’da tek başına kalan Ada ne yapacaktı?