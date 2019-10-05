Aşk Ağlatır'da Ada ve Yusuf'un gözyaşları! 'İyi ki çıktın karşıma' Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı'nın başrollerde oynadığı Aşk Ağlatır dizisi, 5. yeni bölümüyle 6 Ekim Pazar akşamı Show TV'de ekrana gelecek.
AŞK AĞLATIR’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Nalân’ın intihar ettiğini düşünen Yusuf onu bırakamayacağını Ada’ya söylemek zorundadır. Ada Yusuf’u anlayışla karşılar. Ama ayrılık ikisi için de çok zordur. Rüzgâr bu zor anlarında Ada’nın yanında yer alır. Ada ve Yusuf birbirlerinden uzak kalmaya çalışsalar da kader onları sık sık bir araya getirir. Bu durum Nalân’ın Ada’yı uzaklaştırmak için dayısıyla konuşma yapmasına sebep olur.
Bu konuşmanın Ada’ya yansıması nasıl olacaktır? Çiçek bir iş için Nalân’ın elbiselerinden birini gizlice alır. Ancak Nalân’ın durumu anlaması pansiyonda büyük gerginliğe sebep olur. Diğer taraftan Sumru ve Fırat, Nalân’ın bir açığını bulmaya çalışırlar. Nalân’ın Mert’le olan ilişkisi açığa çıkacak mıdır?
Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor. MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.
Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
AŞK AĞLATIR’IN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Ada’yla boğuşan Mustafa vurulurken Ada ona yardım etmeye çalıştı. Bu durumdan yararlanmak isteyen İsmail ise Mustafa’yı ölüme terk etmek istedi. O sırada gelen Yusuf’un başının belaya girmemesi için Ada, onu ortamdan uzaklaştırdı. Yusuf ise her şeyden habersiz durumu ağır olan Nalân’ın yanına koştu. Nalân’ın intihar ettiğini düşünen Yusuf korkuyla ona bağlılık yemini ederken Ada, dayısının ve yengesinin peşinden İstanbul’a gelen Mustafa’dan kurtulmayı patronu Rüzgâr sayesinde başardı. Diğer yandan Rüzgâr’ın evinde bir yardımcı krizi yaşandı. Rüzgâr’a vefa borcunu ödemek isteyen Ada ise evde çalışma teklifini kabul etti. Rüzgar ne kadar anlayışlıysa annesi de bir o kadar zordu. Nalân’ın yanında olacağına söz veren Yusuf, sözünü çiğneyemezken Nalân, bu durumu kullanarak Yusuf’un yanında kalmak istedi. Derin bir aşkla bağlandığı Yusuf’u kaybettiğinden habersiz Ada, onu görmek için gitti. O sırada gelen Nalan ve Yusuf’u el ele gören Ada, gözyaşlarına hakim olamadı.
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