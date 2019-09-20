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Aşk Ağlatır'da kim vuruluyor? Aşk Ağlatır 3. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 20.09.2019 01:34 | Son Güncelleme

Aşk Ağlatır dizisinin 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Show TV'de 22 Eylül Pazar ekrana gelecek olan Aşk Ağlatır'ın 3. yeni bölümünde, kendisine yeni bir ev arayan Ada’nın, “Başkasının evinde diken üstünde durmaktansa, bir kümes kadar da olsa kendi dört duvarımda yaşayayım yeter bana. Yeter ki özgür olayım!” sözleri dikkat çekerken, duyulan silah sesi izleyenleri şoke ediyor. Peki Aşk Ağlatır'da kim vuruluyor? İşte Aşk Ağlatır 3. bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 3. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Yusuf ve Ada’nın birbirini tanımaya çalıştığı romantik anların ekrana geldiği tanıtımda Ada, kendine yeni bir ev arıyor. Mustafa’yı karşısında bulan Ada’nın kaçmaya çalıştığı sırada silahın ateş alması, “Kim vuruldu?” sorusunu akıllara getiriyor.

Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR’IN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
İstanbul sokaklarında bir başına kalan Ada çaresizce Nagehan’ı arayarak yardım istedi. Yusuf’un onu öylece bırakıp gitmeyeceğine inanan ve onu bulmak için elinden geleni yapan Ada, bir yandan da iş bulmaya çalıştı. Bu sırada Yusuf da Ada’ya ulaşmak, ona bir mesaj iletmek için elinden geleni yaptı fakat ikilinin kavuşması kolay olmadı. Mustafa’nın komadan çıkmasıyla serbest bırakılan Yusuf, Ada’dan bir iz bulmaya çalıştı. İsmail, Ada’yı yakalamak için Nagehan’ın evine geldi. Dayısının geldiğini öğrenen Ada hızla evden uzaklaşırken, kendini Yusuf’un oturduğu yerin yakınlarında buldu. Sonunda birbirlerine kavuşan ikilinin sevinçleri görülmeye değerken, mutlulukları uzun sürmedi. Mustafa ve İsmail, işe giderken yakaladıkları Ada’yı zorla götürmeye çalıştı.

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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