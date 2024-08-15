Aşk belgelendi: Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka el ele! 'Hani adam yoktu!'

Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Ya Çok Seversen gibi projelerde yer alan ve son dönemde adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan özel hayatıyla da gündemde.

Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz aylarda bir mekan çıkışında gazetecilerin 'Hayatınızda biri var mı?' sorusuna verdiği "Kimse üzerine alınmasın ama lafımın arkasındayım, adam kalmadı" yanıtla günlerce konuşulmuştu.

Bu yanıttan kısa süre sonra da ünlü oyuncu daha önce Danla Bilic ile birlikte olan Kubilay Aka ile anılmaya başlamıştı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

İlk kez bir mekan çıkışı el ele görüntülenen Sancaktutan ve Aka aşkı belgelendi. Çift el ele çıktıkları mekandan araçlarına gitti ve kameralara da kısa bir yanıt verdi.

Kubilay Aka, ayrıca sevgilisi Sancaktutan'a aracının kapısını da açtı ve, 'Hani adam yoktu!' cevabıyla herkesi güldürdü.

Kubilay Aka ayrıca Kapadokya'da aşkın başladığına dair soruya da "Bir tık daha önceden başladı ama detay vermiyoruz" dedi.

Hafsanur Sancaktutan ise mutlu halleri gözlerden kaçmadı.