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Aşk hayatındaki gelgitlerle magazin gündemini alt üst eden Berrak Tüzünataç’ın tarihin tozlu sayfasından çıkan ilişkileri!

Seray Üstün Seray Üstün 14.12.2020 15:02 | Son Güncelleme:
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Aşk hayatındaki gelgitlerle magazin gündemini alt üst eden Berrak Tüzünataç’ın tarihin tozlu sayfasından çıkan ilişkileri!

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç bir kez daha magazin gündemine adını altın harflerle yazdımayı başardı. Her attığı olay yaratan ünlü isim bu sefer de sanat için soyundu. Sosyal medya hesabından üstünün çıplak ve boyalı olduğu bir pozunu paylaşan Tüzünataç’ın vücudundaki ‘Bla Bla’ yazıları dikkatleri çekti. Berrak Tüzünataç’ı tanımayanlar için magazin arşivlerini açıyoruz ve ünlü oyuncunun her biri sansasyon yaratan ilişkilerini mercek altına alıyoruz.

Sanat dünyasının farklı kişilikleri arasında yer alan Berrak Tüzünataç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımın sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı. Her daim magazinde konuşulmaya başaran Berrak Tüzünataç’ın aşk hayatını sizler için sıraladık. Pek tabii magazine yansıyanlardan söz edeceğiz. Kahvelerinizi alın ve arkanıza yaslanın, baş döndürücü bir gıybet turuna başlıyoruz.

Berrak Tüzünataç, sanat çalışması için üstsüz pozlar verdi!Berrak Tüzünataç, sanat çalışması için üstsüz pozlar verdi!

CEM YILMAZ

cem yılmaz

Listemize ilk olarak Berrak Tüzünataç’ın aşk yaşadığı iddia edilen isimle başlıyoruz. İkilinin 2014 yılında Güven Kıraç’ın sergisinde yakınlaştıkları magazin kulislerinde konuşulmuştu. Çıkan aşk haberlerini yalanlanmayı tercih eden ikili iş için görüşme yaptıklarını dile getirmişti.

MERT FIRAT

mert fırat

2011 yılında ortaya atılan bir başka aşk iddiasıyla devam ediyoruz. Berrak Tüzünataç ve Mert Fırat’ın Kaş’ta bir gece kulübünde samimi bir şekilde eğlenirken görüldükleri iddia edilmişti. Çıkan aşk haberlerini yalanlayan Fırat, “Aramızda arkadaşlık dışında hiçbir şey yok. Kaş’ta arkadaşlarımızla tatil yapıyoruz. Birçok ortak arkadaşımız var” açıklamasını yapmıştı.

TOLGA SARITAŞ

berrak tüzünataç tolga sarıtaş

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir rolünü üstlenerek popülerleşen Tolga Sarıtaş ve Berrak Tüzünataç dolu dizgin bir aşk yaşamıştı. Hatta Berrak Tüzünataç eski sevgilisi Tolga Sarıtaş’ın yeni sevgilisi Zeynep Mayruk’un tasarımları için objektif karşısına geçmişti.

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KAAN URGANCIOĞLU

berrak tüzünataç kaan urgancıoğlu

2012 yılında Çeşme’de tatil yaptığı sırada bir barda ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile öpüşürken görüntülenen Berrak Tüzünataç yeni aşkını dosta düşmana ilan etmişti.

ŞAHAN GÖKBAKAR

şahan gökbakar

2017 yılında ünlü komedyen Şahan Gökbakar’la terasta öpüşürken yakalanan Berrak Tüzünataç uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu. Bu görüntülerin ardından ikili açıklama yapmayı tercih etmezken görüntülerin basında daha fazla gözükmemesi adına tedbir kararı aldırmıştı.

CAN BONOMO

can bonomo

Olaylı bir şekilde devam eden ilişkilerini yine olaylı bir şekilde noktalayan Berrak Tüzünataç ve Can Bonomo uzun süre magazin haberlerinde yerini almıştı. Ayrılığın ardından konuşan Bonomo, “Bitmekte olan bir ilişkide iki taraf da problemli bir çocukluk geçirdiyse bütün şerefsizlikler centilmence yapılır” ifadelerini kullanmıştı.

ÇAĞATAY ULUSOY

çağatay ulusoy

2012 yılında Berrak Tüzünataç yine bir yaz aşkı söylentileriyle gündeme gelmişti. O dönemde Adını Feriha Koydum dizisiyle yeni yeni ünlenlenmeye başlayan Çağatay Ulusoy ile şezlongta görüntülenen Berrak Tüzünataç sessizliğini korumuştu.

BİRKAN SOKULLU

birkan sokullu

Yaklaşık üç yıl boyunca süren ve evlenecekleri konuşulan Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu ilişkisi ani bir şekilde sona ermişti. Özellikle sosyal medya hesaplarından sık sık mutlu anlarını paylaşan çiftin şoke eden ayrılığı hayranlarına büyük üzüntü yaşatmıştı.

NEJAT İŞLER

nejat işler

Berrak Tüzünataç’ın uzun süren bir diğer ilişkisi ise Nejat İşler ile olandı. Hatta ayrılığın sonrasında Nejat İşler’in hastaneye kaldırılmasıyla Berrak Tüzünataç eski erkek arkadaşına destek olmayı tercih etmişti. Bu hamlenin ardından ikilinin barışması beklense de yazık ki hayranlarının istediği olmadı.

BERK SUYABATMAZ

BERK SUYABATMAZ

2020 yılının en bomba aşkı Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz arasında yaşanılandı. İş insanı Berk Suyabatmaz, Burcu Esmersoy’la olan evliliğini bitirdikten kısa bir süre sonra Berrak Tüzünataç ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Burcu Esmersoy’un ikilinin birlikte koydukları fotoğrafları beğenmesi için günlerce konuşulmuştu.

ALİ YÖRENÇ

ALİ YÖRENÇ

Berk Suyabatmaz ile olan ilişkisini sonlandırdıktan sonra Ali Yörenç’le çekilen bir fotoğrafını sosyal medya medya hesabından paylaşan Berrak Tüzünataç aşk haberlerinin fitilini ateşlemişti. Berrak Tüzünataç’ın yakın arkadaşı olan Dolunay Soysert’in Ali Yörenç’in eski kız arkadaşı olması ise gündemi adeta alt üst etmişti. Çıkan haberleri sert bir dille yalanlayan Berrak Tüzünataç kalbinin boş olduğunu söylemişti.

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