Aşk hayatındaki gelgitlerle magazin gündemini alt üst eden Berrak Tüzünataç’ın tarihin tozlu sayfasından çıkan ilişkileri!

Sanat dünyasının farklı kişilikleri arasında yer alan Berrak Tüzünataç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımın sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı. Her daim magazinde konuşulmaya başaran Berrak Tüzünataç’ın aşk hayatını sizler için sıraladık. Pek tabii magazine yansıyanlardan söz edeceğiz. Kahvelerinizi alın ve arkanıza yaslanın, baş döndürücü bir gıybet turuna başlıyoruz. Berrak Tüzünataç, sanat çalışması için üstsüz pozlar verdi! CEM YILMAZ Listemize ilk olarak Berrak Tüzünataç’ın aşk yaşadığı iddia edilen isimle başlıyoruz. İkilinin 2014 yılında Güven Kıraç’ın sergisinde yakınlaştıkları magazin kulislerinde konuşulmuştu. Çıkan aşk haberlerini yalanlanmayı tercih eden ikili iş için görüşme yaptıklarını dile getirmişti. MERT FIRAT 2011 yılında ortaya atılan bir başka aşk iddiasıyla devam ediyoruz. Berrak Tüzünataç ve Mert Fırat’ın Kaş’ta bir gece kulübünde samimi bir şekilde eğlenirken görüldükleri iddia edilmişti. Çıkan aşk haberlerini yalanlayan Fırat, “Aramızda arkadaşlık dışında hiçbir şey yok. Kaş’ta arkadaşlarımızla tatil yapıyoruz. Birçok ortak arkadaşımız var” açıklamasını yapmıştı.

TOLGA SARITAŞ Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir rolünü üstlenerek popülerleşen Tolga Sarıtaş ve Berrak Tüzünataç dolu dizgin bir aşk yaşamıştı. Hatta Berrak Tüzünataç eski sevgilisi Tolga Sarıtaş’ın yeni sevgilisi Zeynep Mayruk’un tasarımları için objektif karşısına geçmişti. Tolga Sarıtaş’ın eski sevgilisi Berrak Tüzünataç yeni sevgilisiyle iş ortağı oldu! KAAN URGANCIOĞLU 2012 yılında Çeşme’de tatil yaptığı sırada bir barda ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile öpüşürken görüntülenen Berrak Tüzünataç yeni aşkını dosta düşmana ilan etmişti. ŞAHAN GÖKBAKAR 2017 yılında ünlü komedyen Şahan Gökbakar’la terasta öpüşürken yakalanan Berrak Tüzünataç uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu. Bu görüntülerin ardından ikili açıklama yapmayı tercih etmezken görüntülerin basında daha fazla gözükmemesi adına tedbir kararı aldırmıştı. CAN BONOMO Olaylı bir şekilde devam eden ilişkilerini yine olaylı bir şekilde noktalayan Berrak Tüzünataç ve Can Bonomo uzun süre magazin haberlerinde yerini almıştı. Ayrılığın ardından konuşan Bonomo, “Bitmekte olan bir ilişkide iki taraf da problemli bir çocukluk geçirdiyse bütün şerefsizlikler centilmence yapılır” ifadelerini kullanmıştı.