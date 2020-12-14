Aşk hayatındaki gelgitlerle magazin gündemini alt üst eden Berrak Tüzünataç’ın tarihin tozlu sayfasından çıkan ilişkileri!

Sanat dünyasının farklı kişilikleri arasında yer alan Berrak Tüzünataç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımın sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı. Her daim magazinde konuşulmaya başaran Berrak Tüzünataç’ın aşk hayatını sizler için sıraladık. Pek tabii magazine yansıyanlardan söz edeceğiz. Kahvelerinizi alın ve arkanıza yaslanın, baş döndürücü bir gıybet turuna başlıyoruz.
Listemize ilk olarak Berrak Tüzünataç’ın aşk yaşadığı iddia edilen isimle başlıyoruz. İkilinin 2014 yılında Güven Kıraç’ın sergisinde yakınlaştıkları magazin kulislerinde konuşulmuştu. Çıkan aşk haberlerini yalanlanmayı tercih eden ikili iş için görüşme yaptıklarını dile getirmişti.
2011 yılında ortaya atılan bir başka aşk iddiasıyla devam ediyoruz. Berrak Tüzünataç ve Mert Fırat’ın Kaş’ta bir gece kulübünde samimi bir şekilde eğlenirken görüldükleri iddia edilmişti. Çıkan aşk haberlerini yalanlayan Fırat, “Aramızda arkadaşlık dışında hiçbir şey yok. Kaş’ta arkadaşlarımızla tatil yapıyoruz. Birçok ortak arkadaşımız var” açıklamasını yapmıştı.
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir rolünü üstlenerek popülerleşen Tolga Sarıtaş ve Berrak Tüzünataç dolu dizgin bir aşk yaşamıştı. Hatta Berrak Tüzünataç eski sevgilisi Tolga Sarıtaş’ın yeni sevgilisi Zeynep Mayruk’un tasarımları için objektif karşısına geçmişti.
2012 yılında Çeşme’de tatil yaptığı sırada bir barda ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile öpüşürken görüntülenen Berrak Tüzünataç yeni aşkını dosta düşmana ilan etmişti.
2017 yılında ünlü komedyen Şahan Gökbakar’la terasta öpüşürken yakalanan Berrak Tüzünataç uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu. Bu görüntülerin ardından ikili açıklama yapmayı tercih etmezken görüntülerin basında daha fazla gözükmemesi adına tedbir kararı aldırmıştı.
Olaylı bir şekilde devam eden ilişkilerini yine olaylı bir şekilde noktalayan Berrak Tüzünataç ve Can Bonomo uzun süre magazin haberlerinde yerini almıştı. Ayrılığın ardından konuşan Bonomo, “Bitmekte olan bir ilişkide iki taraf da problemli bir çocukluk geçirdiyse bütün şerefsizlikler centilmence yapılır” ifadelerini kullanmıştı.
2012 yılında Berrak Tüzünataç yine bir yaz aşkı söylentileriyle gündeme gelmişti. O dönemde Adını Feriha Koydum dizisiyle yeni yeni ünlenlenmeye başlayan Çağatay Ulusoy ile şezlongta görüntülenen Berrak Tüzünataç sessizliğini korumuştu.
Yaklaşık üç yıl boyunca süren ve evlenecekleri konuşulan Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu ilişkisi ani bir şekilde sona ermişti. Özellikle sosyal medya hesaplarından sık sık mutlu anlarını paylaşan çiftin şoke eden ayrılığı hayranlarına büyük üzüntü yaşatmıştı.
Berrak Tüzünataç’ın uzun süren bir diğer ilişkisi ise Nejat İşler ile olandı. Hatta ayrılığın sonrasında Nejat İşler’in hastaneye kaldırılmasıyla Berrak Tüzünataç eski erkek arkadaşına destek olmayı tercih etmişti. Bu hamlenin ardından ikilinin barışması beklense de yazık ki hayranlarının istediği olmadı.
2020 yılının en bomba aşkı Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz arasında yaşanılandı. İş insanı Berk Suyabatmaz, Burcu Esmersoy’la olan evliliğini bitirdikten kısa bir süre sonra Berrak Tüzünataç ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Burcu Esmersoy’un ikilinin birlikte koydukları fotoğrafları beğenmesi için günlerce konuşulmuştu.
Berk Suyabatmaz ile olan ilişkisini sonlandırdıktan sonra Ali Yörenç’le çekilen bir fotoğrafını sosyal medya medya hesabından paylaşan Berrak Tüzünataç aşk haberlerinin fitilini ateşlemişti. Berrak Tüzünataç’ın yakın arkadaşı olan Dolunay Soysert’in Ali Yörenç’in eski kız arkadaşı olması ise gündemi adeta alt üst etmişti. Çıkan haberleri sert bir dille yalanlayan Berrak Tüzünataç kalbinin boş olduğunu söylemişti.
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