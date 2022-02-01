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  4. Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'i bir de şimdi görün! Dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'i bir de şimdi görün! Dekoltesiyle Instagram'ı salladı

01.02.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Beren Saat, Hazal Kaya, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi, Türk televizyonlarının efsane yapımları arasında yerini koruyor. Dizide hayat verdiği 'Cemile' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Pelin Ermiş, değişimiyle şaşırttı.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'i bir de şimdi görün! Dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Aşk-ı Memnu ve Adını Feriha Koydum gibi unutulmaz yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Pelin Ermiş, son haliyle olay oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Ermiş'in pozlarına yorum yağdı.

1982 yılında İzmir'de dünyaya gelen Pelin Ermiş, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'i bir de şimdi görün! Dekoltesiyle Instagram'ı salladı

2006 yılında yer aldığı Şöhret Okulu dizisiyle oyunculuğa adım atan Pelin Ermiş, Aşk-ı Memnu ve Adını Feriha Koydum gibi dizilerle geniş kitlelerce tanındı.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'i bir de şimdi görün! Dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Instagram'da 90 bini aşkın takipçisi bulunan Ermiş, cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'i bir de şimdi görün! Dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Ermiş'in paylaşımlarına, ''Cemile ne olmuş sana!'' ve ''Makyajın, botoksun gücü adına!'' gibi yorumlar yapılıyor.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'i bir de şimdi görün! Dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'i bir de şimdi görün! Dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'i bir de şimdi görün! Dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'i bir de şimdi görün! Dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'i bir de şimdi görün! Dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'i bir de şimdi görün! Dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'i bir de şimdi görün! Dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'i bir de şimdi görün! Dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'i bir de şimdi görün! Dekoltesiyle Instagram'ı salladı

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Hazal Kaya Selçuk Yöntem
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