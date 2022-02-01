Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'i bir de şimdi görün! Dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Aşk-ı Memnu ve Adını Feriha Koydum gibi unutulmaz yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Pelin Ermiş, son haliyle olay oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Ermiş'in pozlarına yorum yağdı.

1982 yılında İzmir'de dünyaya gelen Pelin Ermiş, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

2006 yılında yer aldığı Şöhret Okulu dizisiyle oyunculuğa adım atan Pelin Ermiş, Aşk-ı Memnu ve Adını Feriha Koydum gibi dizilerle geniş kitlelerce tanındı.

Instagram'da 90 bini aşkın takipçisi bulunan Ermiş, cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ermiş'in paylaşımlarına, ''Cemile ne olmuş sana!'' ve ''Makyajın, botoksun gücü adına!'' gibi yorumlar yapılıyor.





