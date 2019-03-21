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Aşk-ı Memnu’nun senaristlerinden Romanya’ya dava!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 21.03.2019 20:24 | Son Güncelleme

Yayınlandığı dönem Türkiye'de fırtınalar estiren, ardından da dünyanın pek çok ülkesinde yüksek izlenme oranlarıyla büyük başarılara imza atan Ay Yapım'ın efsane dizisi Aşk-ı Memnu'nun senaryo yazarları Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu, Romanya'nın ünlü televizyon kanalı Antena 1'e dava açtı.

Aşk-ı Memnu’nun senaristlerinden Romanya’ya dava!

Antena 1 kanalında Fructul Oprit ismiyle yayınlanan dizinin izinsiz bir şekilde birebir Aşk-ı Memnu dizisinden alındığı gerekçesiyle dava açan yazarların şikayeti Romanya mahkemesi tarafından değerlendirildi. Bükreş mahkemesi, 27 Mart'ta gerçekleşecek davanın öncesinde, tedbir olarak dizinin yayınını durdurma kararı aldı.

Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı eserinden 2008 yılında Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından senaryolaştırılan Aşk-ı Memnu, Türkiye’deki başarısının ardından yurtdışında da birçok ülkede yayınlanmıştı.

Aşk-ı Memnu’yla ilgili son gelişme ise Romanya’dan geldi. Romanya’nın önde gelen medya gruplarından Antena Group’a bağlı Antena1 kanalı, 2017 yılında Fructul Oprit ismiyle yayına aldığı dizinin ilk sezonunda Halit Ziya Uşaklıgil’in romanından serbest uyarlama yapıldığı açıklamasını yapmıştı. Ancak, günümüze ilk defa Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından uyarlanan, senaristler tarafından kitapta yer almayan pek çok karakter ve hikayenin de eklendiği Aşk-ı Memnu senaryosunun Fructus Oprit’in ilk sezonunda birebir kopyalandığı yazarlar tarafından tespit edildi.

Senaryosu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu’na ait olan dizinin izin alınmadan kopyalanmış ve fikri hakların ihlal edilmiş olması üzerine senaryo yazarları 30 Ocak’ta kanaldan şikayetçi olarak dava başvurusunda bulundu. Dava başvurusu sonrasında hikayesi alelacele değiştirilen ve ön mahkeme tarafından yayını durdurma kararı alınan dizinin akıbeti 27 Mart’ta görülecek davayla netleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
aşkı memnu Romanya ay yapım dava

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