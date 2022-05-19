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Aşk iddiası: İşte Putin'in kızı Katerina'nın Zelenskiy'si!

19.05.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski eşi Lyudmila ile evliliğinden kızı Katerina, Rusya'nın en genç milyarderi olan 40 yaşındaki Kirill Shamalov ile evliydi. 2017'de gerçekleşen ayrılıklarının ardından Katerina'nın New York ve Londra'da çalışmış bir Rus balerin olan 52 yaşındaki Igor Zelensky ile birlikte olduğu iddia edildi. Yeni bir iddia, çiftin iki yaşında bir kızı olduğunu söyledi.

Aşk iddiası: İşte Putin'in kızı Katerina'nın Zelenskiy'si!

Vladimir Putin'in kızı Katerina Tikhonova'nın Ukrayna cumhurbaşkanıyla aynı adı taşıyan Zelensky adında bir sevgilisi olduğu iddia edildi. İki yaşında bir kızı olduğu iddia edilen yeni partneri, 52 yaşında önde gelen profesyonel bir balerin ve yakın zamana kadar Bavyera Devlet Balesi'ne başkanlık eden üst düzey yönetmen Igor Zelensky.

ÖZEL BİR SORUŞTURMA ORTAYA ÇIKARDI

ZELKAT

İkilinin ilişkisi yürütülen özel bir soruşturma sayesinde ortaya çıktı. Raporlar 2017'den 2019'a kadar iki yıl boyunca, Katerina'nın Moskova'dan Münih'e düzinelerce kez uçtuğunu gösterdi. Katerina Rusya'da, sevgilisi Zelenskiy ve kızının ise Zelenskiy'nin Bavyera Devlet Balesi'ni yönettiği Almanya'da yaşıyordu. Raporda çocuğun adını etik nedenlerle açıklanmadı ancak soyadının Zelensky'nin ismine karşılık gelen Igorevna olduğu belirtildi.

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UKRAYNA DEVLET BAŞKANI İLE AKRABALIĞI YOK

ZLE

Görünüşe göre Putin'in Ukrayna'daki kanlı savaşını kınamayı reddettikten sonra geçen ay Bavyera Devlet Balesi'nden ayrılan Igor Zelenskiy'nin gürcü kökenli ve Rus asıllı Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile bir akrabalığı olmadığına inanılıyor.

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Vladimir Putin
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