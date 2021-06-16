Aşk Mantık İntikam dizisi nerede çekiliyor? İşte Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncuları ve karakterleri

FOX TV ekranlarında yayına başlayacak olan Aşk Mantık İntikam dizisi fragmanıyla şimdiden izleyicileri heyecanlandırdı. Fragmanı gören izleyiciler dizinin en çok nerede çekildiğini merak ediyor. Öylesine güzel sahneler var ki dizinin mekânı direkt dikkatleri çekiyor. İşte Aşk Mantık İntikam dizisiyle ilgili tüm detaylar…
FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Aşk Mantık İntikam dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Dizi İstanbul’un Beyoğlu ve Balat gibi farklı yerlerinde çekiliyor. Ayrıca dizi yapımcının belirlediği stüdyolarda da çekime devam edecek.
Aşk Mantık İntikam dizisi, Kore’de 2014 yılında yayınlanan Cunning Single Lady adlı diziden uyarlama. Boşanmış bir çifti olan Lee Min-jung ve Joo Sang-wook’un romantik komedi dizisi, Türkiye’de Aşk, Mantık, İntikam adı ile yayınlanacak. Dizinin konusu ile aşkta ikinci şansın olup olmayacağı.
Aşk mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in yer alacak. Dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz da rol alacak.
İlhan Şen- Ozan karakterini canlandıracak. Başarılı olmayı hırs edinmiş Ozan, zamanında Esra tarafından reddedilmenin intikamını alacak
Burcu Özberk- Esra karakterini canlandıracak. Esra ile Ozan yıllar önce birliktedir. Esra Ozan’ın başarılı olması için elinden geleni yapar, ancak daha sonra onu sevmediğini söyleyerek terk eder. Yıllar sonra Ozan’ı televizyonda gören Esra başarısının kendisine borçlu olduğunu söyleyerek Ozan’ın bir teşekkür etmemesine bile içerlenir.
Burak Yörük- Çınar karakterini canlandıracak ve esas kız olan Esra’nın aklını çelmeye çalışacak. Çağla’yla ikiz olmalarına rağmen ona göre tam aksi bir karakterdedir. Dışadönük, neşeli, sevecen, herkese kolayca güvenen, hayatı ve insanları olduğu gibi kabul eden rahat bir karakteri vardır. Çok iyi kalplidir. Kötülük görmediği için kötülük yapmayı bilmez. Önce güzel bir çocuk, sonra yakışıklı bir genç olduğu için reddedilmeyi de tanımamıştır. Çok değer verdiği dostu ve söz geçiremediği kalbi arasında büyük bir sınav beklemektedir onu.
Melisa Döngel- Çağla karakterini canlandıracak. Çok iyi okullarda eğitim görmüş, babasından iyi bir terbiye almış, emektarları Adiloş’tan bolca sevgi almıştır. Rafine zevkleri vardır. Trendleri, modayı takip etmekle birlikte klasikleri hiçbir şeye değişmez. Şirketin üst düzey yöneticilerinden biridir, iş hayatında başarılıdır, zekidir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum