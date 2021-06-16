Aşk Mantık İntikam dizisi nerede çekiliyor? İşte Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncuları ve karakterleri

FOX TV ekranlarında yayına başlayacak olan Aşk Mantık İntikam dizisi fragmanıyla şimdiden izleyicileri heyecanlandırdı. Fragmanı gören izleyiciler dizinin en çok nerede çekildiğini merak ediyor. Öylesine güzel sahneler var ki dizinin mekânı direkt dikkatleri çekiyor. İşte Aşk Mantık İntikam dizisiyle ilgili tüm detaylar…

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Aşk Mantık İntikam dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Dizi İstanbul’un Beyoğlu ve Balat gibi farklı yerlerinde çekiliyor. Ayrıca dizi yapımcının belirlediği stüdyolarda da çekime devam edecek.

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ YURT DIŞINDAN ALINTI MI?

Aşk Mantık İntikam dizisi, Kore’de 2014 yılında yayınlanan Cunning Single Lady adlı diziden uyarlama. Boşanmış bir çifti olan Lee Min-jung ve Joo Sang-wook’un romantik komedi dizisi, Türkiye’de Aşk, Mantık, İntikam adı ile yayınlanacak. Dizinin konusu ile aşkta ikinci şansın olup olmayacağı.

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Aşk mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in yer alacak. Dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz da rol alacak.